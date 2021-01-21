Belediye trafik memuru alımında neden meslek mensupları tercih edilmiyor?

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının 112 kişilik memur alım ilanı dün itibariyle ilan.memurlar.net adresinde yayımlanmıştır. İlanda; mühendis, şehir plancısı, avukat, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Zabıta memuru ve Belediye trafik memuru kadroları yer almaktadır.

VHKİ ve Bilgisayar İşletmenliği için "Lisans mezunu olma" şartı konulmasının mantıklı bir yönü bulunmaktadır. Zira bu unvana yönelik olarak özel bir eğitim verilmemektir.

Ancak Belediye Trafik Memuru alımında üniversitelerin "Ulaştırma", "Karayolu Ulaşımı ve Trafik", "Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri" gibi önlisans bölümleri varken genel 4001 kodunu tercih etmek kamu yararına uygun değildir. Tekirdağ Şarköy Belediyesi, Eyüp belediyesi daha önce bu önlisans bölüm mezunları kapsayacak şekilde ilan vermiştir.

Yine Zabıta memuru alım ilanında da Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler gibi bu meslek için yetiştirilmiş önlisans mezunları varken, genel 4001 kodunu tercih etmek hatalı bir işlemdir.