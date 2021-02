Erdoğan: AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez

Erdoğan, partisinin Adıyaman, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırşehir, Mersin, Osmaniye 6. olağan il kadın kolları kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti Kadın Kolları'nda görev alan gönüllü olarak çalışan her bir kişinin ilmik ilmik bu ülkenin geleceğini işlediğini, şekillendirdiğini unutmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak attıkları her adımda, girdikleri her mücadelede kadınların yanında olduğunu, olmayı sürdüreceğini söyledi.

Yaradılış gereği hayatın yarısında erkek, diğer yarısında kadının olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için kadınlarımızdan kendi haklarına ve başarılarına sahip çıkmalarını istiyorum. Mesela tarihimize baktığımızda pek çok sembol kadın görüyoruz. Selçuklu tarihi Terken Hatunsuz eksik kalır. Osmanlı tarihi Hayme Anasız eksik kalır. Anadolu'nun vatan haline getirilmesi süreci Bacıyan-ı Rumlarsız eksik kalır. Erzurum'da Nene Hatun'un, Adana'da Rahmiye Ana'nın, Kütahya'da Nezahat Onbaşı'nın, Kastamonu'da Şerife Bacı'nın mücadelesini bilmeden Kurtuluş Savaşımız eksik kalır. Uzun terörle mücadele dönemimizde kimi sivil kimi kamu görevlisi nice kadınımızın kahramanlıklarını teslim etmezsek bu süreç de eksik kalır. 15 Temmuz gecesi, darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza, haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Elbette bunları hayatın her alanına teşmil etmek mümkündür. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz. Şu anda karşımda salonların tıklım tıklım hanım kardeşlerimle dolu olduğunu görmek geleceğe yönelik umutlarımızı daha da arttırıyor. Genç kızlarımızı da görmek umutlarımızı daha da arttırıyor."

- "AK Parti, Türkiye'nin partisidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük başarıların ancak milletle birlikte yürünen yolların, verilen mücadelelerin sonunda kazanılabileceğini, bunun en çok siyasette geçerli bir gerçek olduğunu belirtti.

AK Parti'nin Türkiye'nin partisi, milletin tamamının partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, bu partide kimsenin cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmadığını, kalamayacağını söyledi.

AK Parti'de kimsenin kökeninden dolayı ayrımcılığa maruz kalmadığını, kalamayacağını dile getiren Erdoğan, "Bu partide kimse sahip olduğu kültürel çeşitlilik sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse hizipçilik, çetecilik, ayrımcılık yapamaz. Çünkü AK Parti bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir. Bizim bu konuda iki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi rabiamızdır." diye konuştu.

Kongrelerin düzenlendiği salonlara "Rabia için hazır mıyız?" diye seslenen Erdoğan, "Hep birlikte tüm Türkiye'ye sesleneceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu ilkelerimizle sorunu olmayan herkese, gönlümüz de partimizin tüm kademeleri de açıktır." dedi.

İkinci kırmızı çizgilerini anlatan Erdoğan, "İnancımızın da bedenimizin de ruhumuzun da nüvesini oluşturan ailemizdir. Ailelerimiz bizin için çok kutsaldır. Bunun için her fırsatta ailenin, aile kurumunun önemine işaret ediyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından nihilizme kadar pek çok sosyal sorun takip ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Analarımızla beraber bu yolda yürüyeceğiz"

İzmir kongresindeki ekranda annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafını gören Erdoğan, "Tüm teşkilatımıza özellikle bu gösterdikleri incelik, nezaket sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Hep söylerim cennet annelerin ayakları altındadır. Onun için anneler kutsal. Anasız yar olmaz. Bak 'babaların' demiyor. 'Annelerin ayakları altındadır' diyor. Onun için AK Parti anneye farklı bir konum icra ediyor. Analarımızla beraber bu yolda yürüyeceğiz. Onlarla beraber inşallah ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz." dedi.

Türkiye olarak bugüne kadar maruz kalınan saldırılara karşı koyup, geleceğe güvenle bakabilmeyi aile yapısının sağlamlığına borçlu olunduğunu belirten Erdoğan, "Ailenin direği annedir, anne. Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine filan takılmayalım. Biz, analarımıza bakalım, analarımıza. Ailenin direği anne ve bu annelerimizle beraber geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz." diye konuştu.

Dün 2020 yılının nüfus verilerinin açıklandığını aktaran Erdoğan, Türkiye nüfusunun 84 milyona merdiven dayamış olmakla birlikte yaş ortalamasının yükseldiğini, bunun da aile kurumuna ve onunla birlikte çocuklara sahip çıkılması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inancımıza göre her çocuk kendi kısmeti ve bereketiyle hayata gözlerini açar." dedi.