'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'
|10 Şubat 2021 15:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.
Erdoğan'ın açıklamalırdan öne çıkanlar;
Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin kritik döneminde hayatınızın diğer alanlarından fedakarlık yaparak sorumluluk üstlendiğiniz için teşekkür ediyorum.
Ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler. Bu kutlu yolda zafere ulaşmamıza Allah'ın izni ile engel olamayacaklar. Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz.
Cumhur İttifakı olarak ülkemizi hedefine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızın her gününü, her anını, 'Allah razı olsun' sözünü duymak için harcadık. AK Parti'nin siyaseti hizmet, eser ve kalkınma siyasetidir.
Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her bireyini partimizin tabii mensubu olarak görüyoruz. Gönlünü partimize çekemeyecek her kişi bizim eksikliğimizdir. AK Parti kadroları 365 günü seçim gibi değerlendirmelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ülkeyi yönetmenin tek yolu milletin desteğinin yarısından fazlasını alabilmektir. Artık köhne siyaset anlayışı zordur. AK Parti olarak tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz her bireyi kendi çatımız altında görme konusunda ne kadar başarı elde edersek, köhne mahfillerde yazılan bu oyunu o kadar çabuk bozarız.
Yeter ki biz kendi istikametimize sahip çıkalım, bildiğimiz yolda gitmeye devam edelim. Allah'ın izni ile bu yolun sonu zafere çıkacaktır. Kendi partilerindeki, taciz, tecavüz, hırsızlık ve arsızlık furyasının üstünü örtmek için yalan furyasının çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinden kaçamayacaklardır.
Ülkemizi ve milletimizi faşist ve riyakar bu siyasetin eline bırakmayacağız.
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