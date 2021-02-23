Yaşlılara şiddet ve nefret arttı

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanan 'Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi' raporu, bu yılın ilk ayında yaşlı insanlara karşı şiddet ve ihlal içeren 133 vakanın saptandığını ortaya koydu. Rapora göre, en çok vaka Samsun'da görüldü. Onu sırasıyla İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa ve Manisa izledi. Tüm vakaların yüzde 50'sinin ölümle sonuçlandığının belirtildiği raporda, tespit edilen vakaların yüzde 32'si düşme, çarpma gibi doğal olmayan yollarla ve ihmal sonucu gerçekleşen ölümlerden oluşuyor. Ayrıca 27 vaka şüpheli ölüm olarak sınıflandırılıyor. Öte yandan yaşlı insanlara yönelik yedi cinayet vakası tespit edildi. Sonuç olarak ocak ayında yaşlılara yönelik şiddet ve ihlal vakalarının yarısı ölümle sonuçlanıyor.

Dolandırıcıların hedefi

Tüm vakaların yüzde 40'ını yaşlı kadınlara yönelik şiddet ve ihmaller oluştururken 48'inde ise yaşlı erkekler hedef oldu. Şiddet ve ihmale uğrayanların yaş ortalaması ise 75 olarak belirlendi. Mağdurların yüzde 48'i ise 75 üstü. Yaşlılara yönelik en yaygın şiddet ve ihlal türlerinden birinin dolandırıcılık olduğu vurgulaan raporda Türkiye genelinde 17 dolandırıcılık vakası bulunuyor. Kayıp vakalarında da yaşlı erkekler başı çekiyor. Yaşlı kadınların ise daha fazla yangın, şiddet ve ihlallerden mağdur olduğu belirtildi. Raporda, "Şiddet ve ihmal sonucu gerçekleşen ölümler yoksul yaşlılar arasında bir hayli yaygın. Bunların büyük bir kısmının alınacak tedbirler sonucu önlenmesi mümkün" değerlendirmesi yapıldı.

Ayrımcılık %8'e çıktı

Medyaya yansıyan haberlerin günlük taranması ile elde edilen verilerin analizlerine dayalı çalışmanın direktörü Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun raporu hazırlamaktaki amaçlarının Türkiye'de yaşlıların yaşadığı ayrımcı tutumların, şiddet, ihmal ve istismarın nasıl yaygın olduğuna ilişkin farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Arun, şunları kaydetti: "Türkiye'de yaşlılara karşı sergilenen ayrımcı tutumların bir hayli yaygın olduğunu araştırmalar gösteriyor. Kovid-19 salgını başladığında yaşlılara yönelik ayrımcı davranışların kamusal alanda nasıl hızla yayıldığını hep birlikte izledik. Bu dönemde bir çok insan yaşlı nefretinin yeni bir şey olduğunu düşündü. Oysa yaş ayrımcılığı Türkiye'de gittikçe yaygınlaşıyor. Antalya Yaşlılık Araştırması'nın 2013, 2016 ve 2020 dönemlerindeki verileri yaş ayrımcılığının yüzde 3.5'tan 7'ye ve son olarak da yüzde 10'a yükseldiğini gösterdi. Kovid-19 salgını sırasında Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye Programı desteğiyle Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz son çalışmada yaş ayrımcılığı yüzde 8 düzeyine ulaştı."