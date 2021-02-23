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Dambılla öldürülen kadın boşanma davası açmış

Erol Yenisu 3 çocuğunun annesi eşi Hanife Yenisu'yu başına dambılla (kol kaslarını geliştirmek için kullanılan ağırlık) vurarak canice öldürdü. Hanife Yenisu'nun geçen yıl eşine boşanma davası açtığı da ortaya çıktı.
 23 Şubat 2021 08:59
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Dambılla öldürülen kadın boşanma davası açmış

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: İstanbul Pendik'e bağlı Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerindeki Frezya Evleri sitesinde oturan Hanife ve Erol Yenisu çifti arasında dün saat 10.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Yenisu, dambılı (kol kaslarını geliştirmek için kullanılan ağırlık) eline alıp eşi Hanife Yenisu'nun başına vurdu. 3 çocuk annesi yaşamını yitirirken, evden çıkan Erol Yenisu, Yenişehir Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri incelemelerde bulunurken, Hanife Yenisu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öldürülen Hanife Yenisu'nun, 25 Ekim 2019 tarihinde eşi Erol Yenisu'ya boşanma davası açtığı, ancak tarafların duruşmaya katılmaması nedeniyle davanın düştüğü öğrenildi. Çiftin yakın zamanda yine kavga ettiği ve mahkeme tarafından Erol Yenisu için uzaklaştırma kararı verildiği fakat çiftin birlikte yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

'ÇOK İYİ BİR İNSANDI'

Çamlık Mahallesi Muhtarı Adem Arı, "Eşimin arkadaşıydı ölen Hanife Hanım. Ne sorun oldu bilmiyoruz. Bana sabah haber verilince hemen olay yerine gittim. Farklı şeyler söyleniyor ama kimse daha bir şey bilmiyor. Olayın tam nasıl olduğunu bilmiyoruz. Zaten kızları da benim kızımın sınıf arkadaşıydı. Oradan tanışıyorlardı eşimle. Ailevi sorunları olup olmadığını bilmiyoruz. Hanımefendi çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Acı haberi duyunca çok üzüldük. Eşim de sabahtan beri ağlıyor. Morali çok bozuk. Çok üzgünüz. Başka diyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.
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