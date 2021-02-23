1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz inadı bölgedeki vaka artışında önemli etken oldu

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentteki vaka artışlarına dikkat çekerek, "Vaka yükselişi Karadenizli insanların inadından kaynaklanıyor, yap denileni yapmama özelliğinden kaynaklanıyor, tersine çalışıyoruz" dedi.
 23 Şubat 2021 15:39
+Aa- Yazdır
Karadeniz inadı bölgedeki vaka artışında önemli etken oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı. "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Ordu, Giresun ve Trabzon olarak sıralandı. İl il sıralanan vaka sayılarına göre ise Ordu'da rakamlar 228,40'a yükseldi.

"Karadeniz insanının inadı, vaka artışında etkili oluyor"

Ordu'daki artışı değerlendiren Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, artıştaki en büyük etkenin bölge insanının inadından kaynaklandığını söyledi. Enginyurt, "Karadeniz'in sosyo kültürel yapısından kaynaklanıyor, Karadenizli insanların inadından kaynaklanıyor. Yap denileni yapmama özelliğinden kaynaklanıyor. Tersine çalışıyoruz, Ordu'nun dereleri yukarı akar gibi bizim de aklımız yukarıya çalışıyor. Bu şekilde doğrudur dediğimizde vatandaşımız özellikle tersini yapıyor. Sokaklardaki insanların 100 tanesini durdurun, 99 tanesinin işi yok. Evet, esnaf kan ağlıyor biliyorum ama vatandaş esnaftan alışveriş yapmak veya işi olduğu için sokakta değil. Bu kadar kalabalık Ordu'da hiçbir zaman görülmemiştir. Fındık hasadı öncesi dönemde ve bayram arifelerinde böyle kalabalıklar olur. Sanki şu an korona virüsü yok, bayram havası var gibi sokaklar tıklım tıklım dolu. Millet, yap denilenin aksine davranmak adına sokakları amaçsız bir şekilde dolduruyor" dedi.

"Köylerde izole olmayı insanlar yanlış anladılar"

Enginyurt, insanlar için köylerde izole olunması yönündeki uyarıların yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Tabii sorunlar sadece bunlar değil, köylere gidin dedik ama yanlış anladılar. Biz, 'kendinizi izole edin' demek istedik. Vatandaşımız birden bir tarımı sevmeye başladı. Bahçesini diken kaplayan vatandaş bile hafta sonu yasak olduğu için tarım izni alarak köylere kaçtı, tarım yaptıkları da yok" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de birinci olduk, sonrasında herhalde hedefimiz dünya birinciliği olacak"

"Vatandaş, korona virüsü sürecinde ne yapılmaması gerekiyorsa onu yaptı ve tebrik ediyorum" diyen Prof. Dr. Enginyurt, "Ordu ili birinci oldu. Şimdi Türkiye'de birinciyiz, bundan sonra herhalde hedefimiz dünya birinciliği olacak. Biz uyarılarımızı yaptık, elimizden geldiğince hasta olan vatandaşlarımızı tedavi etmeye çalıştık ve çalışıyoruz ancak vatandaş elinden gelenin tersini yaptı. Toplu her türlü sosyal hareketimiz tehlike oluşturuyor. Sosyal mesafe ve sosyal zaman diye bir şey vardır, bir alanda kalınması gereken süre dahi kısıtlıdır. Birlikte olduğumuz kişilerle bile zamanı kısıtlı kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kentte denetimler sürerken, hoparlörler ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuluyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronayı yenen doktor: Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim
23 Şubat 2021 14:28		 Bu dört ilde vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
23 Şubat 2021 14:24
Bu binayı gören bir kez daha bakıyor
23 Şubat 2021 13:20		 Uyanış: Büyük Selçuklu'da ilginç hata
23 Şubat 2021 13:08
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Kartalkaya'da
23 Şubat 2021 12:29		 'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denenmeye başladı
23 Şubat 2021 11:44
Z kuşağı, teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor
23 Şubat 2021 11:31		 Kovid-19'a karşı 'elektronik maske' geliştirildi
23 Şubat 2021 11:29
Akıllardaki soru: Pandemi ne zaman biter?
23 Şubat 2021 10:41		 Bebeğini doğuran genç anne koronavirüse yenik düştü!
23 Şubat 2021 10:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:46 - Bill Gates: Elon Musk kadar paranız yoksa Bitcoin'da dikkatli olun15:39 - Karadeniz inadı bölgedeki vaka artışında önemli etken oldu15:35 - Bakan Akar: Yunan jetlerine karşılık verildi15:31 - 'Türkiye'deki misyonlarda görev yapan diplomatlar aşılanacak'15:27 - İşe gitmek için durakta servis beklerken öldürüldü15:18 - Otomobil ile jandarma aracı çarpıştı: 3'ü asker 4 yaralı
15:06 - Yunanistan savaş uçaklarından araştırma gemisine taciz15:02 - Bakan Karaismailoğlu: 5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz14:53 - Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması14:51 - İçişleri, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi14:49 - Kademeli normalleşmede 4 il öne çıkıyor! 12 il biraz daha bekleyecek14:43 - Özlem Zengin'e hakaret eden avukat adliyede
14:36 - Erdoğan açıkladı... 20 bin yeni öğretmen alınacak14:28 - Koronayı yenen doktor: Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim14:24 - Bu dört ilde vaka sayısı geçen haftaya göre arttı14:11 - İnternetten, konteyner yalanıyla 600 bin lira dolandırdılar14:01 - Kırklareli Belediye Başkanı CHP'ye geri döndü
14:01 - Özgür Demirtaş, Bakan olmak için Berat Albayrak'a CV göndermiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Erdoğan açıkladı... 20 bin yeni öğretmen alınacak
Adalet Bakanlığı 1718 kişilik daha personel alım ilanı yayımlayacak
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
Bir anda ara seçim olabilir
Özlem Zengin'e hakaret eden avukat adliyede
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 6
tasarruf yapmak 3
hint kınası 1
makaron 3
Matkap 2
Forvo 1
avokado 2
mutlu eden besinler 5
boyu 1.50 olan hatun 7
barınak 1
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam