Aksaray'da cezaları onanan FETÖ zanlıları tutuklandı
Aksaray'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 8 ay hapis cezalarına çarptırılan öğretmenlikten ihraç edilen B.Ç.T. (37), Z.Ö. (38) ve Y.B. (46) polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
|23 Şubat 2021 17:02
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan B.Ç.T. Z.Ö. ve Y.B. hakkındaki 6 yıl 3 ay ile 6 yıl 8 ay hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.
3 kişi, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezalarının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda saklandıkları evlerde dün gözaltına alındı. 3 şüpheli, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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