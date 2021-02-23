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Bakan Karaismailoğlu: Her eve 100 megabit internet projemiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "2023 yılında her haneye 100 megabit internet projemiz var."
 23 Şubat 2021 18:50
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Bakan Karaismailoğlu: Her eve 100 megabit internet projemiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ziyareti kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ile gerçekleştirdiği ziyarette, internet erişimi, fiber altyapı, internet servis sağlayıcıları ve sosyal medya konularında gençlerin görüşlerini dinledi ve sorularını aldı.

Karaismailoğlu, ilgili kurumlar nezdinde yapılan çalışmaları ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri gençlerle paylaştı.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yatırımların yapılması yönünde çalıştıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Fiber altyapı yatırımlarının artırılması yönünde operatörleri yönlendiriyoruz. Gerekli çalışmalarla hanelere kadar fiber oranının artırılmasını sağlıyoruz." dedi.

- "Her haneye 100 megabit internet projemiz var"

Bakan Karaismailoğlu, gençlerin Türkiye'nin geleceği ve umudu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerin ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Gençlerimizin en çok dikkat ettiği ve önemsediği konu olan internet ve internet hızı bizim en öncelik verdiğimiz konular arasında. Çalışmalarımız doğrultusunda Türkiye 5G'ye geçecek ilk ülkelerden biri olacak. Ayrıca 2023 yılında her haneye 100 megabit internet projemiz var.

İçinde bulunduğumuz dijital çağın sunduğu birçok fırsat var. Gençlerimizin dinamizmiyle bu fırsatları değerlendirecek ve ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacağına güveniyorum. Canıgönülden inanıyorum ki bilişim, e-Ticaret ve siber güvenlik alanında Türkiye gençlerle büyüyecek, güçlenecek, güzel yarınlara ulaşacak. Gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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