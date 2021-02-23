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80 yaşındaki Adem amca: Arabanız pislenmesin yavrum

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kendilerini PTT şubesine götürmek için evine gelen belediye ekiplerinin aracına binerken, "Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleyen 80 yaşındaki vatandaşın sözleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
 23 Şubat 2021 23:58
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Adem Topçu, emekli maaşını çekip faturalarını ödemek için, Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Gelen talep üzerine belediye ekipleri araçla 80 yaşındaki Topçu'nun evine gitti. Ekipler, Topçu'yu PTT şubesine götürmek için evinden aldı. Topçu belediye ekiplerinin aracına binerken, "Arabanız pislenmesin yavrum" diyerek ayakkabılarını temizleye çalıştı.

Topçu'nun o anda kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı görüntüleri gördüğünde duygulandıklarını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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