Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'li milletvekillerine yönelik soruşturma başlatılmasından "endişelenen" ve "Türkiye'nin insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönünde açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'ya, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
|24 Şubat 2021 01:24
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AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Twitter hesabından, HDP'li milletvekillerine yönelik "artan baskıdan" endişelendiği ve Türkiye'nin "insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalarına, Kalın yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından Stano'ya İngilizce, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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