1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İzmir'deki özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
 24 Şubat 2021 02:05
+Aa- Yazdır
'İzmir'deki özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer aldığı belirtildi.

Habere konu olan bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu aktarılan açıklamada, görüntülerdeki engellinin 2020 Temmuz ayından itibaren farklı bir engelli bakım merkezinde hizmet aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM Genel Kurulunda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporu görüşüldü
24 Şubat 2021 01:25		 Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki
24 Şubat 2021 01:24
Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü
24 Şubat 2021 01:23		 İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
24 Şubat 2021 01:21
24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Şubat 2021 00:00		 CHP'li Karabıyık'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
23 Şubat 2021 22:39
Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?
23 Şubat 2021 22:31		 Vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı
23 Şubat 2021 21:00
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Berat Albayrak tepkisi
23 Şubat 2021 20:27		 Hizb-ut Tahrir'in propagandası yapanlar gözaltına alındı
23 Şubat 2021 20:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:05 - 'İzmir'deki özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama'01:28 - Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama01:25 - TBMM Genel Kurulunda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporu görüşüldü01:24 - Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki01:23 - Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü01:21 - İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
01:16 - Almanya'da öğretmenlere aşı önceliği tanındı, etik kurul karşı çıktı01:07 - Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı00:02 - Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti00:00 - 24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - 80 yaşındaki Adem amca: Arabanız pislenmesin yavrum23:52 - Uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu
23:45 - SAT komandolarının zorlu eğitimi TRT'de yayınlanacak23:42 - Türkler önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor23:28 - Ankara'da koronavirüs numune sayısı yüzde 60 düştü23:24 - AvivaSA'ya 200 yıllık ortak: Ageas ile imzalar atıldı23:19 - Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
23:01 - Yerli tüfekte seri üretime geçildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı
24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Almanya'da öğretmenlere aşı önceliği tanındı, etik kurul karşı çıktı
Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü
Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki
TBMM Genel Kurulunda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporu görüşüldü
'İzmir'deki özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yumurta turşusu 1
Forvo 1
Kovid-19 Kalkanı 1
Sosyal medya hesabının çalınması 1
Borsch Çorbası 1
kasa 1
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
Aldatan kadın asla yakalanmaz 1
En düşük riskli 4 il 1
kedi 4
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam