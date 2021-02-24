'İzmir'deki özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama'
|24 Şubat 2021 02:05
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer aldığı belirtildi.
Habere konu olan bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu aktarılan açıklamada, görüntülerdeki engellinin 2020 Temmuz ayından itibaren farklı bir engelli bakım merkezinde hizmet aldığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.
Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TBMM Genel Kurulunda, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonunun raporu görüşüldü
24 Şubat 2021 01:25
|Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki
24 Şubat 2021 01:24
|Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile görüştü
24 Şubat 2021 01:23
|İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
24 Şubat 2021 01:21
|24 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
24 Şubat 2021 00:00
|CHP'li Karabıyık'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
23 Şubat 2021 22:39
|Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?
23 Şubat 2021 22:31
|Vaka sayısı 9 binin üzerine çıktı
23 Şubat 2021 21:00
|Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na Berat Albayrak tepkisi
23 Şubat 2021 20:27
|Hizb-ut Tahrir'in propagandası yapanlar gözaltına alındı
23 Şubat 2021 20:01