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Burası Uludağ değil Hakkari! Terör gitti hayat geldi

Yılın 7 ayı karla kaplı zirveleriyle 'dağların başkenti' olarak anılan Hakkari, terör olaylarının azalmasıyla cıvıl cıvıl bir turizm kentine dönüştü. Geçtiğimiz yıl İstanbul'dan Rize'ye, İran'dan Irak'a kadar 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Hakkari'nin sloganı, "Hakkari'de hayat var" oldu.
 01 Mart 2021 08:25
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Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Hakkari'nin ismi bir dönem hep terör olaylarıyla anıldı. Dağların başkenti Hakkari'nin 7 ay karlarla kaplı dağları, Cilo buzulları, baharda endemik çiçeklerle donanan yaylalarını herkes unuttu. Terör en büyük kötülüğü Hakkari'nin eşsiz doğasına, insanına yapmış oldu. Terör belasından kurtulmasıyla Hakkari'nin kaderi adeta yeniden çizildi. Türkiye Rafting Şampiyonası'na ve birçok festivale ev sahipliği yapan kentin, Türkiye'nin en uzun süre kayak yapılabilen yeri olan Merga Bütan Kayak Merkezi'nden turistler eksik olmuyor.

4 YILDIZLI OTEL SENEYE TAMAM

Hakkari'nin müthiş değişimini görmek için Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'la birlikte kenti dolaştık. Vali Akbıyık, Hakkari'ye 12 kilometre mesafedeki, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nden övgüyle bahsetti. Buna göre yatırımlar sayesinde, 4 uzun pist ve 4 telesiyejle donatılan Merga Bütan Kayak Merkezi bölgenin çekim merkezlerinden biri oldu. Kayak merkezinde 4 yıldızlı otel inşaatına da başlanmış. 50 odalı, 126 yataklı otelin gelecek sene hizmete açılması hedefleniyor.

HAKKARİ'Yİ MUTLAKA GEZİN

Vatandaşlarla birlikte kayak yapan Vali Akbıyık, Hakkari'yi şöyle anlattı: "Hakkari'de hayat değişiyor. Artık sloganımız 'Hakkari'de hayat var'. Nerede olursanız olun, gelin Hakkari'yi gezin, görün. Hakkari, dağlarıyla ünlü, dağların başkenti. Bu açıdan kış turizmi, dağ turizmi önemli yer tutuyor. Kayak merkezinde hafta sonları adım atılacak yer kalmıyor. Büyük bir ilgi görüyor. İran, Irak'ın yanı sıra Van, Şırnak, Diyarbakır gibi yakın illerden çok sayıda ziyaretçi ağırlıyoruz. Hakkari'de geçmişte yaşanan acılar, terör olayları unutuluyor. Artık en güvenli iller arasında. Rize'den İstanbul'dan Türkiye'nin her ilinden turist geliyor."

FESTİVAL KENTİ HAKKARİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık kentin ev sahipliği yaptığı festivalleri de büyük bir heyecanla anlatıyor. Her yıl kar festivali düzenlediklerini belirten Vali Akbıyık, yaptıklarını ve planlarını şöyle özetliyor: "Normalleşme sürecinde koronavirüsle mücadelemiz böyle başarlı devam ederse mart ayı sonu veya nisanda kar festivalini yapacağız. Korona ile mücadelede şu an birinci sıradayız, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde en başarılı il Hakkari. Türkiye Rafting Şampiyonası geçtiğimiz yıl Hakkari'de yapıldı, bu yıl da Rafting Dünya Şampiyonası'nın Hakkari'de yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Hakkari, bir festivaller şehri. Çukurca'da foto-safari ve doğa sporları festivali, Merga'da kar festivali yaptık. Uçkun ve Ters Lale festivalini yapıyoruz. Ters Lale'nin anavatanı Hakkari'dir. Cilo ve Sat Dağları, göllerimiz, Zap Suyu ile hem kış hem de doğa sporları açısında cazibe merkezi olan bir kent."

ZAP SUYU CAN VERİYOR

"Doğa sporları merkezi olmak için çalışmaları yürütüyoruz" diyen Vali İdris Akbıyık şöyle devam etti: "Güvenlik sıkıntımız yok. Hakkari'nin dağları, dağcıları, doğa severleri bekliyor. Zap suyumuz var, yıllarca can alması, kazaların yaşanmasıyla gündeme geliyor. Ama artık Zap Suyu can almıyor, Hakkari'ye can veriyor. Burda artık rafting yapılıyor, 6 kulübümüz var. Kız, erkek sporcularımız burada rafting yapıyor. Buzul, sirk göllerimiz var. Buralarda da durgun su kano yarışları, yamaç paraşütü yapılıyor. Dağ bisikleti sporları yapılıyor. Yaylaları, dağları, akarsuları, buzul bölgesiyle herkesi Hakkari'ye bekliyoruz. Tamamen bakir yerler, yılın 12 ayı doğa ile yaşayabileceğiniz alanlara sahip."

10 BİN ÖĞRENCİYE KAYAK EĞİTİM

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise şunları söyledi: "Hakkari Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir il. Kayak merkezimizin kapasitesini arttırdık, Hakkari nüfusunun yüzde 60'ını kayakla tanıştırıp eğitim verdik. Yılda 10 bin öğrenciye sıfırdan kayak öğretiyoruz. Okullarından alıp kayak merkezine getiriyoruz, malzemeleri verip kayak sporunu öğretiyoruz. Hakkari'deki tüm okullarda ilkokul 2, 3'üncü sınıftan, lise son sınıfına kadar tüm öğrencileri bu eğitime dahil ediyoruz. Öğrencileri kayakla tanıştırıyoruz, ayrıca sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Antrenörlerimiz buraya gelen öğrenciler arasında kayak sporuna yatkın olan, kayağı hemen öğrenenleri de seçip, bu spora yönlendiriyor."
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