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2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler

2019 KPSS Alan sınavında en başarılı üniversiteler açıklandı
 05 Mart 2021 11:50
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2019 KPSS alan sınavında en başarılı üniversiteler

ÖSYM Başkanlığı 2019 KPSS Alan sınavlarında (ÇEKO, Hukuk, Maliye, İktisat, Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Kamu Yönetimi) en başarılı üniversiteleri açıkladı.

Buna göre, 9 alan testinde, en başarılı üniversite Boğaziçi Üniversitesi oldu. Boğaziçi Üniversitesini sırasıyla Koç, Galatasaray, Ankara, Ortadoğu Teknik, Gazi, Hacettepe ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri takip etti.

İstatistik alan testi hariç diğer tüm testlere öğrencileri katılan İstanbul Okan, Doğuş, Girne Amerikan, İstanbul Gedik, İstanbul Medipol gibi vakıf üniversiteleri ise en başarısız üniversiteler oldu.

İŞTE SIRALAMA

Memurlar.Net
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