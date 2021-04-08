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Bir an önce çip üretelim

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ocak ayında dünyada 40 milyar dolarlık çip satıldığını belirterek "ABD ve Çin arasındaki çip savaşı büyük değişime neden olacak. Türkiye olarak bu değişimleri kenardan izleme lüksümüz yok. Ülkemiz, en kısa sürede yerli çipe kavuşmalı" dedi.
 08 Nisan 2021 07:10
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Bir an önce çip üretelim

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan çip krizi dünya ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Teknoloji devleri talebi karşılamakta yetersiz kalırken, Türkiye yerli çip Çakıl'ın üretimi için hız verdi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, pandemi nedeniyle tedarikinde sorun yaşanan ve pek çok sektörde üretimi aksatan çip konusunda aynı zamanda ciddi bir büyüme potansiyeli olduğuna dikkat çekerek "Geçen ocakta dünyada 40 milyar dolarlık çip satıldı. Üreticiler artan talebe yetişemiyor. ABD ve Çin arasındaki çip savaşı ve dev teknoloji firmalarının çip yatırımları da 2020'li yıllarda dünya teknoloji haritasında büyük değişime neden olacak. Türkiye olarak küresel rekabet koşullarında yaşanan bu değişimleri kenardan izleme lüksümüz yok. Ülkemiz, en kısa sürede en son teknoloji ve bilgi birikimiyle donanmış bir yerli çip üretimine kavuşmalı" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da çip krizinin dünya ekonomilerinin en öncelikli meselesi haline gediğini belirterek "Nesnelerin internetinin yaygınlaşmasıyla çipe olan ihtiyaç daha da artacak. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yarı iletkenler odak sektörler arasında. Birlikte hareket edelim. Hedefimiz Türkiye'nin tedarik gücünü en üst seviyeye çıkarmak" diye konuştu.

Çip alanında dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Dünyanın en büyük çip üreticisi Çin, bu üründe ABD'ye bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyor. 2020 itibarıyla Çin, üretimde kullandığı çiplerin yalnızca yüzde 6'sını kendisi üretti, geri kalanının ABD'den ithal etmek zorunda kaldı. Tayvan, Güney Kore, Avrupa ve Japonya da Çin'e yüksek miktarda çip üretip satıyor. Çin bu alanda büyük üretim yapsa da ihtiyacı için ithalat yapmak zorunda. ABD ise bu mecburiyetten yararlanmak için Huawei'yi yasaklamıştı. ABD geçtiğimiz günlerde 2,2 trilyon dolarlık yatırım planında ülkenin çip endüstrisine 50 milyar dolar destek vereceğini açıklamıştı. Örneğin Intel ve Samsung, toplamda en az 30 milyar dolar tutarında olması beklenen yatırımlarla ABD'nin Arizona, Texas gibi teknoloji üretiminde öne çıkan eyaletlerinde kendi fabrikalarını kurmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Tayvan merkezli TSMC de artan kapasite baskısını ortadan kaldırabilmek için bu yıl sermaye harcamalarını 28 milyar dolara yükseltti.

ÇAKIL GÜN SAYIYOR

Türkiye'de de yerli çip üretimine yönelik çalışmalar bulunuyor. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) yürütülen "Çakıl Milli İşlemci Projesi" ile silah sistemlerinde kullanılan yabancı menşeli mikro işlemcilerin yerini alabilecek milli bir işlemci geliştiriliyor. Hızlı, düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olacak olan Çakıl'ın prototip üretimi tamamlanırken, Çakıl'ın ilk olarak ASELSAN'ın ürünlerinde kullanılmaya başlanması hedefleniyor. Ayrıca, çip üretimi konusunda Türkiye ve Malezya arasında geçen yıllarda iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında, Türkiye'deki bazı şirketler, Malezya'daki şirketlerle iş birliği yaparak yerli çip üretimi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye
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