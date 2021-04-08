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Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Geçtiğimiz hafta yaşanan Facebook'taki 533 milyon kullanıcının ardından, 500 milyon LinkedIn kullanıcısının kişisel verileri de internette satışa çıktı.
 08 Nisan 2021 10:29
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Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı

Sosyal medya devi Facebook'taki veri sızıntısından sonra bir platform daha aynı haber ile gündemde.

Facebookta büyük skandal 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildiSon dakika haber: Facebook'ta büyük skandal! 533 milyon kullanıcının bilgileri ele geçirildi
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un bünyesinde bulunan LinkedIn'deki bilgileri çalan hacker'lar bu veriler için ödeme talep ediyor.

FİDYEYİ BITCOIN OLARAK İSTİYORLAR

Ülke basınında yer alan haberlere göre, siber saldırganlar veri başı 1000 dolar talep ediyor. Saldırganlar ödemenin ise Bitcoin olarak yapılmasını istiyor

Hacker'ların bazı bilgileri darkweb'den sattığı da gelen bilgiler arasında.

Facebookta veri krizi: Türkiyeden kaç kişi etkilendiFacebook'ta veri krizi: Türkiye'den kaç kişi etkilendi?
Siber saldırganların ele geçirdiği bilgiler arasında LinkedIn kimlikleri, isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları, cinsiyet, bağlantılar ve sosyal medya bağlantıları yer alıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar kullanıcılara LinkedIn paralılarını değiştirme ve yeni parola olarak güçlü bir kombinasyon seçme uyarısında bulunuyor.
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