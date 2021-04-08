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Kahraman komutan 18'inci ameliyatını oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Ala 18'inci ameliyatını oldu. Ala'nın Miraç Kandili tebriği darbe heveslisi 104 amiralden Türker Ertürk'ü rahatsız etmişti
 08 Nisan 2021 08:56
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Kahraman komutan 18'inci ameliyatını oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı olan Davut Ala, hainlerin saldırısında 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş gösterip kışlasını darbecilere teslim etmedi.

15 Temmuz'da polislerin lojmandan çıkışlara izin vermemesine rağmen bir yolunu bulup kışlasına gitmeyi başardı. Darbe yanlısı askerleri ikna etmek için uzun süre çaba sarf eden Ala, bazıları üzerinde etkili oldu. O günden bu yana 5 yıl geçti neredeyse. Ama komutan Ala'nın yaşama tutunmak için verdiği mücadele bitmedi.

Dün Ankara'da GATA'da karnına yediği kurşunla ilgili 18'inci kez ameliyat oldu. 5 saat süren başarılı ameliyatta, mide bağırsak, karaciğer ve apendiste müdahale edildi. Ala, ameliyatın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ameliyattan sağ çıktık, elhamdülillah... Hastanede 6-7 gün kalacağım. Duanızı beklerim" yazdı.

KANDİL MESAJI RAHATSIZ ETTİ

104 amiralin darbe imasıyla dolu bildirisinde imzası olan emekli tuğamiral Türker Ertürk, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu. Ertürk, 25 Mart'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" demişti. Ertürk, 3 Nisan'da ise Twitter'dan "Musevilerin Hamursuz bayramlarını kutlarım" diye yazdı.

Gül Kireklo
Sabah
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