Başkentte halk ekmek ramazan ayında 1 liradan satılacak
Başkentte Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 250 gramlık normal ekmeğin ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca 1 lira 25 kuruş yerine, 1 liradan satılacağı bildirildi.
|08 Nisan 2021 10:59
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, 6 milyon tek yürek olan, azla yetinip çoğu paylaşan Ankara halkının dayanışma zincirine bir halka da biz ekledik. Sizlere sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak adına, ramazan ayı süresince Halk Ekmek bayilerinde ekmeğin fiyatını 1 lira olarak belirledik." açıklamasında bulundu.
ABB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada da 1 lira 25 kuruştan satılan 250 gramlık normal normal ekmeğin, 13 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, hem ramazan ayı hem de Ramazan Bayramı'nda, Halk Ekmek Satış Mağazaları başta olmak üzere Halk Ekmek Büfeleri ile Başkent Marketlerde 1 liradan satışa sunulacağı kaydedildi.
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