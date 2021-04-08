Antalya'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Antalya'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|08 Nisan 2021 13:57
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Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık eski astsubay M.E. ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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