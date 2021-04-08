Kadın çiftçi, eşinin hibeyle kurduğu tesisi daha da büyüttü
|08 Nisan 2021 20:10
|+Aa- Yazdır
TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atçalı köyü eski muhtarı Kenan Kümbet, 2018 yılında 570 bin lirası hibe destekli 1 milyon lira bütçeli süt üretim çiftliği kurdu. 49 büyükbaş hayvanla başlanan süt üretiminde günlük bir ton kapasiteye ulaşıldı.
Kenan Kümbet, 2020 yılı ocak ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedince süt üretim çiftliğini eşi Hatem Kümbet devraldı.
TKDK İl Koordinatörlüğü uzmanlarının desteği ve oğulları Emrah ve Onur ile çiftlikteki üretim faaliyetlerini sürdüren Kümbet, büyükbaş hayvan sayısını 100'e çıkarttı, süt üretim kapasitesini de artırmayı başardı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Hatem Kümbet, TKDK ile gerekli hukuki işlemleri yaptıktan sonra üretime kaldıkları yerden devam ettiklerini aktardı.
Eşinden hatıra kalan süt üretim tesisinin gözbebekleri kadar kıymetli olduğunu belirten Kümbet, "Aradan geçen bir yılı aşkın sürede hiçbir işimiz geri gitmedi. Bilakis daha da ileriye taşıma noktasında başarılar sağladık. Oğullarım Emrah ve Onur ile tüm gayretimizi bu tesisimiz üzerine verdik." ifadelerini kullandı.
Tesisi geliştirmeye çabaladıklarının altını çizen Kümbet, şunları kaydetti:
"İşletmeyi kurduğumuzdan bu yana hem kendi hayvan varlığımızı artırdık hem de Çorumlu üreticilere 22 damızlık düve ve 60 erkek hayvan vererek ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına, süt ve et üretimine katkı sağladık. Ürettiğimiz sütü Çorum'da TKDK'den destek alan bir işleme tesisine vererek ilimizde katma değer yaratılmasına vesile olduk. Daha iyi nasıl yapabiliriz diye çocuklarım hep araştırma içindeler. Devletimiz, rahmetli eşime verdiği destekle bize kendi işimizi modern bir tesiste yürütme imkanı verdi. Şunun bilinmesini isteriz ki verilen destek emin ellerde. Biz işimizi daha da büyütmenin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hibe desteğinden dolayı devletimize, TKDK'ye ve çalışanlarına teşekkür ederim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük
08 Nisan 2021 20:45
|Diyanet, 8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyesini paylaştı
08 Nisan 2021 19:56
|Prof. Dr. Seyfeli: Pandemide kalp krizi geçirme oranı arttı
08 Nisan 2021 19:29
|Coşkun Sabah, Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu
08 Nisan 2021 19:28
|Meteoroloji uyardı: İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor
08 Nisan 2021 18:45
|Düzce'de iç ısıtan görüntü: Montunu mendil satan çocuğa giydirdi
08 Nisan 2021 18:42
|Şehit iki uzman çavuş göz yaşları arasında toprağa verildi
08 Nisan 2021 18:35
|Aşılama, yaşlılarda yoğun bakım yatışlarını azalttı
08 Nisan 2021 17:24
|Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor
08 Nisan 2021 17:13
|Deniz canlıları müzesi yıkıldı, mumyalanmış balıklar açıkta kaldı
08 Nisan 2021 17:12