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Kadın çiftçi, eşinin hibeyle kurduğu tesisi daha da büyüttü

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hibe desteğiyle 1 milyon liraya süt üretim tesisi kurduktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden eşinden kalan işleri devralan kadın çiftçi, tesisin kapasitesini iki katına çıkarttı.
 08 Nisan 2021 20:10
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Kadın çiftçi, eşinin hibeyle kurduğu tesisi daha da büyüttü

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atçalı köyü eski muhtarı Kenan Kümbet, 2018 yılında 570 bin lirası hibe destekli 1 milyon lira bütçeli süt üretim çiftliği kurdu. 49 büyükbaş hayvanla başlanan süt üretiminde günlük bir ton kapasiteye ulaşıldı.

Kenan Kümbet, 2020 yılı ocak ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedince süt üretim çiftliğini eşi Hatem Kümbet devraldı.

TKDK İl Koordinatörlüğü uzmanlarının desteği ve oğulları Emrah ve Onur ile çiftlikteki üretim faaliyetlerini sürdüren Kümbet, büyükbaş hayvan sayısını 100'e çıkarttı, süt üretim kapasitesini de artırmayı başardı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hatem Kümbet, TKDK ile gerekli hukuki işlemleri yaptıktan sonra üretime kaldıkları yerden devam ettiklerini aktardı.

Eşinden hatıra kalan süt üretim tesisinin gözbebekleri kadar kıymetli olduğunu belirten Kümbet, "Aradan geçen bir yılı aşkın sürede hiçbir işimiz geri gitmedi. Bilakis daha da ileriye taşıma noktasında başarılar sağladık. Oğullarım Emrah ve Onur ile tüm gayretimizi bu tesisimiz üzerine verdik." ifadelerini kullandı.

Tesisi geliştirmeye çabaladıklarının altını çizen Kümbet, şunları kaydetti:

"İşletmeyi kurduğumuzdan bu yana hem kendi hayvan varlığımızı artırdık hem de Çorumlu üreticilere 22 damızlık düve ve 60 erkek hayvan vererek ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına, süt ve et üretimine katkı sağladık. Ürettiğimiz sütü Çorum'da TKDK'den destek alan bir işleme tesisine vererek ilimizde katma değer yaratılmasına vesile olduk. Daha iyi nasıl yapabiliriz diye çocuklarım hep araştırma içindeler. Devletimiz, rahmetli eşime verdiği destekle bize kendi işimizi modern bir tesiste yürütme imkanı verdi. Şunun bilinmesini isteriz ki verilen destek emin ellerde. Biz işimizi daha da büyütmenin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hibe desteğinden dolayı devletimize, TKDK'ye ve çalışanlarına teşekkür ederim."
Anadolu Ajansı
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