Washington Büyükelçisi Türk toplumu temsilcileri ile buluştu
|09 Nisan 2021 06:15
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Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.
Kısa süre önce görevine başlayan Büyükelçi Mercan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk toplumu üyeleriyle bir araya geldi.
Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de kendisine eşlik ettiği toplantıda konuşan Mercan, öncelikli görevinin Türkiye'nin menfaatlerini savunarak Türk Amerikan ilişkilerini var olan seviyeden daha ileriye götürmek olduğunu dile getirdi.
Mercan, Türk Amerikan ilişkilerinin siyasi boyutunda uzun yıllardır devam eden bazı kronik sorunlar bulunduğuna değinerek, bunların dışında dönemsel olarak yaşanan bazı sıkıntılar da olduğunu ancak iki ülkenin stratejik alanda iş birliğinin devam ettiğini belirtti.
- Ekonomik ve ticari ilişkiler artırılacak
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinde vatandaşların katkılarına çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Mercan, iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetlerin ve ticari ilişkilerin de arttırılması gerektiğini kaydetti.
Mercan, ekonomik alanda sektörel etkinlikler planladıklarını ve bu konuda Türk Amerikan toplumuna ellerinden gelen desteği sağlamayı arzuladıklarını dile getirerek, "Yoğun bir şekilde Türkiye ile ABD arasında ticaretin arttırılması konusunda bir çalışma içinde olacağız." diye konuştu.
Siyasi ve ekonomik alanların dışında iki ülke halkının birbirini daha iyi tanıması ve anlaması için kültürel faaliyetlerin önemine de işaret eden Mercan, "Özellikle 2023 yılını, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı bağlamında şahsen ben çok önemsiyorum. Bu konuda çalışmalara başladık." dedi.
Türk Amerikan toplumu içindeki birlik ve beraberliğe vurgu yapan Mercan, ABD'de vatandaşların da katkılarıyla Türkiye hakkında pozitif gündem oluşturmak için çaba sarf edeceklerinin altını çizdi.
Büyükelçi Mercan, daha sonra katılımcıları dinleyerek sorularını yanıtladı.
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