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Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
 14 Nisan 2021 18:27
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Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

Genel Kurulda, teklifin tümü üzerinde şahsı adına konuşan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, düzenlemeyle yiyecek, içecek, hizmet sektöründe çalışanlara şartlar bağlamında nisan ve mayısta nakdi ücret desteği verileceğini anlattı.

Teklifle nakdi destek ücretinin 47,70 liradan 50 liraya yükseltileceğini belirten Arı, "Bu pandemi sürecinde iktidar olarak sınıfta kaldınız. Özellikle ekonomik anlamda doğru bir yönetim sergileyemediniz. İşçisi, işsizi, esnafı, çiftçisi, sayenizde hepsi perişan oldu. Ekonomik anlamda herkes büyük sıkıntı içerisinde. Şimdi, siz sadece burada 47,70'i 50 liraya artırmakla sanki bir çare bulmuş gibi destek yapmakta olduğunuzu ifade ediyorsunuz." diye konuştu.

CHP'li Arı, iktidarın politikaları nedeniyle salgında vakaların arttığını savunarak, "Özellikle turizm bölgesi olan başta Antalya olmak üzere birçok yerde otelciler kaygılı, turistin gelip gelmeyeceği belli değil. Turizm bölgelerindeki esnafın durumu perişan, görüştüğümüzde 'Hazırlıklarımızı yapıyoruz ama açacak mıyız, açmayacak mıyız, belli değil.' diyorlar. Yani herkes şu an kaygılı. Yüz binlerce turizm işçisi şu an işsiz sayenizde. Yani bu konularla ilgili tamamen sınıfta kaldınız, her kesimi mağdur ettiniz." dedi.

- "575 milyar liraya ulaştı"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kanun teklifiyle menkul malların, fiziki mekanın yanında artık elektronik ortamda da satılmasını mümkün hale getireceklerini, böylece teknolojinin imkanlarından faydalanarak uygun rekabet ortamının sağlanması ve malın gerçek değerinde satılmasının da önünü açacaklarını söyledi.

Bozulacak, çürüyecek veya beklediğinde değer kaybedecek taşınabilir malların pazarlık usulüyle satılabileceğini dile getiren Ök, öte yandan akaryakıt veya havai fişek gibi muhafazası tehlikeli ve masraflı menkul mallar için de pazarlık usulüyle satışın önünü açtıklarını kaydetti.

Ök, "Kamu alacaklarına yönelik hacizli menkul malların açık artırmayla satımına katılacaklardan yüzde 5 teminat alınmasını getiriyoruz. Böylece satışa gerçek kişilerin katılımını da sağlamış olacağız. Yine, artırma sonucunda hem menkul mallarda hem de gayrimenkul malları satın almaktan vazgeçenlerin ödemeleri gereken tahsil edilecek bedeller üzerinden hesaplanan yüzde 5 faiz oranını tecil faizi olarak düzenliyoruz. Tecil faizinin şu anki oranı yüzde 15'tir." diye konuştu.

AK Parti olarak bugüne kadar toplumun her kesiminden gelen talep ve önerileri dikkate alarak ihtiyaçların karşılanması için tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Ök, "Pandemiyle mücadelede alınan tedbirlerin, yapılan desteklerin, vergi ötelemelerinin ekonomik boyutuna baktığımızda, büyüklüğüne baktığımızda, ülkemizde bugün 575 milyar liraya ulaştığını görüyoruz." dedi.

- "Üreticinin borçları yeniden hesaplanacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin kanun teklifine ilişkin sorularını yanıtladı.

Teklifle hayata geçirilecek yapılandırma kapsamında Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan yaklaşık 931 milyon liralık kredi alacağının bulunduğunu anlatan Yılmaz, borcu bulunan üretici sayısının yaklaşık 20 bin olduğunu kaydetti.

Yılmaz, üreticilerin borçlarının, vadelerinden bugüne kadar tahakkuk etmiş temerrüt faizleri silinerek yıllık yüzde 12 oranında basit usulde yürütülecek faizle tekrar belirleneceğini açıkladı.

Yapılandırma kapsamındaki borçların taksitlendirilmesi durumunda 3 yıllık taksitlendirme süresi boyunca borçlara yüzde 12 oranında basit usulde yürütülecek faiz uygulanacağını bildiren Yılmaz, "Piyasa faiz oranlarının yüzde 25 bandında seyrettiği bir dönemde, üreticilerimize piyasa faiz oranının yaklaşık yarısına tekabül eden yıllık yüzde 12 sabit faiz oranıyla yapılandırma imkanı sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yerinden söz alıp, Cevdet Yılmaz'ın eski Kalkınma Bakanı olduğunu hatırlatarak, konuşma süresi boyunca "128 milyar dolar nerede?" sorusunu tekrar etti.

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelerine geçilmesi kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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