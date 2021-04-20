Trendyol'a büyük yatırım

2018 yılında Alibaba ortak olduğunda yaklaşık 1 milyar dolar değerlemeye sahip olan Trendyol, iki yıl sonra 2020'de değerlemesini 3.75 milyar dolara, bundan bir yıl sonra bugün de değerlemesini 11 milyar dolara yükseltti.

Webrazzi'den Arda Kutsal'ın haberine göre; bu gelişmeyle Trendyol, Türkiye'nin sadece en değerli teknoloji şirketi değil, aynı zamanda en değerli şirketi oldu.

Gerçekleşen yatırım sonrası Alibaba'nın Trendyol'daki toplam hissesi yüzde 86.50'ye yükselirken, şirketin kurucu ortağı Demet Mutlu yüzde 6.96, Evren Üçok yüzde 5.55, Begüm Tekin yüzde 0.78 ve Zeki Güçlü Kaya ise yüzde 0.21 hisse oranlarına sahip oldu.