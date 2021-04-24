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CDC'den hamilelere çağrı: Aşı güvenli, yaptırın

Corona virüsü salgınında pek çok çalışmada risk grubu altında gösterilen hamilelerle ilgili CDC'den bir açıklama geldi. Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını inceleyen CDC uzmanları, güvenlik riski bulunmadığını belirterek hamilelere aşı olmaları çağrısı yaptı.
 24 Nisan 2021 15:20
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CDC'den hamilelere çağrı: Aşı güvenli, yaptırın

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), anne adayları arasında corona virüsü aşısı kullanımına dair yapılan çalışmadan elde edilen ön verilerde, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının hem kadınlar hem de bebekleri için güvenli olduğunun ortaya çıkmasının ardından hamile kadınların aşı yaptırmasına yönelik öneride bulundu.

The New England Journal of Medicine'da yayınlanan ve CDC tarafından yapılan çalışmada 35 bin 691 kadından alınan verilerde hamile kadınların aşı yaptırmasında bir tehlike bulunmadığı ortaya çıktı. Araştırmada, hamileliğini tamamlayan 827 katılımcının düşük yapma oranlarının pandemiden önce gözlemlenen oranlarla aynı olduğu ifade edildi. Bunun üzerine CDC, hamile kadınların aşı yaptırması yönünde öneride bulundu.

'GÜVENLİK İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ'

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky dün yaptığı açıklamada üçüncü üç aylık dönemde aşılanan kişiler veya bebekleri için güvenlik kaygısı gözlenmediğini belirterek, "Bu nedenle CDC hamile kişilerin Covid-19 aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor. Bunun son derece kişisel bir karar olduğunu biliyoruz. İnsanları kendileri ve bebekleri için en iyi olanı belirlemek için doktorlarıyla konuşmaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.
DHA
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