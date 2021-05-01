DSİ Genel Müdürü su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyarıda bulundu:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, serinlemek için baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen onlarca çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir. Biz diyoruz ki su hayattır, can almasın." ifadesini kullandı.

Yıldız, yazılı açıklamasında, sulama sezonu öncesi muhtar, köy imamı, ilgili kurum-kuruluş temsilcilerine boğulma vakalarına karşı bilgilendirme amaçlı SMS gönderdiklerini bildirerek, aynı zamanda basın, kamu spotu, SMS yoluyla sistemde kayıtlı kişilere uyarı yapıldığını, baraj, gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları konulduğunu ve okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin tehlikelerine dikkati çeken Yıldız, "Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim göstermesi, yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması, su içindeki bitkilerin doğal olarak gelişmesi, su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi yaşanabilmesi ve tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması risk yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "En büyük görev ailelerimize düşüyor"

Yıldız, yaz aylarında havaların çok sıcak olması nedeniyle DSİ tarafından çeşitli önlemler alınmasına karşın baraj, gölet ve sulama kanalları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma vakalarının yaşandığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen onlarca çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir. Uzmanlar, deniz, nehir, göl, sulama kanalı veya havuza yüzmek ya da serinlemek için girenlerin çoğunun yüzme bilmediğini ifade ediyor. Biz diyoruz ki su hayattır, can almasın."

Yıldız, havanın sıcak olması nedeniyle çocukların serinlemek için bu yerlere girdiklerine dikkati çekerek, "Çocuklarımız, göletimiz korunaklı olmasına rağmen, çitleri keserek suya giriyor. Burada en büyük görev ailelerimize düşüyor. Çocuklarımıza sahip çıkılması gerekiyor. Böyle olumsuz durumların yaşanması bizi derinden üzüyor." görüşünü paylaştı.