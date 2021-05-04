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4 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

4 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
 04 Mayıs 2021 00:00
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4 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek

(Ankara/10.45)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Karabağ Zaferi sonrası sözde Ermeni soykırımı açıklamasının siyasi yansımaları ile bölgesel barış ve istikrara etkileri" konulu çevrim içi konferansa katılacak.

(Ankara/14.00)

3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık konferans salonunda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle görüşecek.

(Ankara/15.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar'la baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile Slovenya Başbakanı Janez Jansa tarafından kabul edilecek.

- Çavuşoğlu, Bosna Hersek'i ziyareti kapsamında ise Kovaçi Şehitliği'ni ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic tarafından verilecek iftara katılacak.

(Lübliyana/Saraybosna)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20 ülkeleri turizm bakanları toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

(Roma)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi 5. ve son maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.

(İstanbul/19.45)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasından ertelenen derbide Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

(Manchester/22.00)

4- Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray'la yapacağı derbinin hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/12.00)

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Anadolu Ajansı
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