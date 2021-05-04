Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün görülmesi beklenen yağışlarla azalacak
|04 Mayıs 2021 08:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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