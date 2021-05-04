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Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün görülmesi beklenen yağışlarla azalacak
 04 Mayıs 2021 08:20
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Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Memurlar.Net
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