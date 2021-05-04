1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak"
 04 Mayıs 2021 11:09
+Aa- Yazdır
Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocakta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun dün itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaştığını belirterek, "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmaları alanında da hızını yükselttiği bugünlerde, yeni ve yerli haberleşme uydularının üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerinin iç içe yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Karaismailoğlu, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek, zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlara dünyayla eş zamanlı sunduklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, uydular üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider, dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerini ifade ederek, ülkenin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uydu iletişimiyle uzaydaki güç ve etkinliğinin de çok önemli ve hayati olduğunu dile getirdi.

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türksat 5A uydumuz, 3 Mayıs itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak."

- "Uydumuz, Türkiye'yi yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine çıkaracak"

Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde, Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet vereceğini anlattı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını belirterek, "Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türksat 5B'nin 42 derece doğu yörüngesinde hizmet vereceğini kaydeden Karaismailoğlu, bu uydunun önde gelen özelliklerinden birinin de Türksat'ın mevcut Ka-Band veri haberleşme kapasitesini 15 kat daha artırması olacağını bildirdi.

Kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sunacak Türksat 5B sayesinde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanılacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerin kapsama alanında yer alacağı bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, milli imkanlarla geliştirilip üretilme çalışmaları süren Türksat 6A haberleşme uydusunun üretim ve entegrasyon süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İsmail Demir: M60TM tankları modernize ediliyor
03 Mayıs 2021 19:24		 SpaceX'in 4 astronotu taşıyan kapsülü Dünya'ya döndü
02 Mayıs 2021 22:01
Dokunsal geri bildirim, dijital ile gerçek dünyayı birleştirecek
02 Mayıs 2021 22:00		 Türk oyun geliştiricileri sektörün devleriyle bir araya gelecek
02 Mayıs 2021 16:43
'Robot eczacı' işbaşında
01 Mayıs 2021 13:34		 Yapay zeka bebekleri
01 Mayıs 2021 07:59
Oppo ve Xiaomi'den sonra bir marka daha Türkiye'de üretilecek
30 Nisan 2021 14:18		 5G frekans ihalesi 2022'de yapılacak
28 Nisan 2021 15:52
Yerli sosyal medya uygulaması Mirket
27 Nisan 2021 07:23		 'Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla, F-35'in motor maliyeti artacak'
26 Nisan 2021 12:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangın söndürüldü12:36 - Hazine ve Maliye Bakanlığından A grubu kadrolar için açıklama12:28 - Sağlık Müdürü uyardı: 35-60 yaş arası hastaneye başvuran sayısı artıyor12:20 - Marketine, 21 yıl önce rol aldığı filmin ismini verdi12:17 - Vedat Milor'dan yeni soru: Pirinç mi? Bulgur mu?12:08 - Nisanda otomobil satışları yüzde 132 arttı
12:06 - Dolar gün ortasında yükselişte11:59 - Korona tedavisi gören Burak Sergen'den iyi haber11:53 - Malzeme getiren jandarma personeline türkü ile teşekkür etti11:47 - Bilim Kurulu üyesi: Koronada deri belirtileri görülebilir11:43 - Çeyrek altın 785 TL'ye yükseldi11:41 - Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis cezası
11:37 - Muvazzafların da olduğu 4 askere FETÖ'den gözaltı11:30 - Beş ilin ormanlarına ailecek göz kulak oluyorlar11:27 - Bakan Muş'tan 'esnafa 4,63 lira destek' iddiasına yalanlama11:24 - Diyanet: Tam kapanma sürecinde fitre, dijital ortamda ödenebilir11:18 - Ayva pekmezi üreten ilçe belediyesi talepler artınca kapasiteyi 6 katına çıkardı
11:14 - MB: Gıda dışındaki ana kalemlerde enflasyon yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar
Bakanlık'tan 81 ile 'market' talimatı: Bu ürünler satılamayacak
Kaymakam yüz kızarttı! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Eşimin sabıkası var, Adalet Bakanlığında memur olabilir miyim?
İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi
EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?
Thodex skandalında mafya şüphesi
Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları
Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çalışıyorsa kurcalama 3
beşiktaş hatay maçı 1
yemekten sonra meyve yemek 7
Tavşan ralph 1
Sürekli siyaset konuşan insan 5
Kore savaşı anıtı 1
başak burcu 2
oyun oynarken kural uydurmak 1
çevrimiçi yazar sayısı 3
börek 1
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Çelebi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam