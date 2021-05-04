Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis cezası
|04 Mayıs 2021 11:41
|+Aa- Yazdır
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.S.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgütte "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, FETÖ'nün evlerinde kaldığını ve KHK ile kapatılan kurumlarda çalıştığını belirterek, A.S.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık A.S.D. savunmasında, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben 'bölge talebe mesulü' olarak görev yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık A.S.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu adliyeye sevk edildi
04 Mayıs 2021 12:48
|Muvazzafların da olduğu 4 askere FETÖ'den gözaltı
04 Mayıs 2021 11:37
|Güvenlik güçleri nisanda 95 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
04 Mayıs 2021 11:10
|FETÖ'cü firari eski binbaşı Ankara'da yakalandı
04 Mayıs 2021 10:58
|İçişleri açıkladı: Nisan ayında 25 terör eylemi engellendi
04 Mayıs 2021 10:51
|Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları
04 Mayıs 2021 06:50
|PKK, hava savunma sistemi peşinde
04 Mayıs 2021 06:30
|Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
04 Mayıs 2021 00:24
|Terörist mevzileri Türk Hava Kuvvetlerince imha ediliyor
03 Mayıs 2021 22:11
|Pençe-Şimşek Yıldırım operasyonlarında sığınak ve mühimmat imha edildi
03 Mayıs 2021 16:09