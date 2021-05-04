Polis hizmetçinin numarasını yutmadı: Hırsız, hizmetçi ve iki arkadaşı çıktı
|04 Mayıs 2021 13:45
|+Aa- Yazdır
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının hizmetçinin bayıltılarak çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, hizmetçinin davranışlarından şüphelendi. M.A. sorgulamasında iki arkadaşıyla beraber hırsızlık yaptığını itiraf etti.
Karşıyaka'da, bir evden 500 bin lira değerindeki ziynet eşyanın evdeki hizmetçinin bayıltılarak çalındığı ihbarı alındı. Harekete geçen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evde hizmetçilik yapan M.A.'nın ifadesine başvurdu. Şahsın çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, şüphelerini söz konusu kişi üzerine yoğunlaştırdı. Sorgulamalarda M.A, hırsızlığı arkadaşları M.G. ile S.U. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Polis, 2 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Öte yandan ziynet eşyaları zanlıların adreslerinde ele geçirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP Çatalca'da taciz skandalı
04 Mayıs 2021 13:39
|Van'da yanmış erkek cesedi bulundu
04 Mayıs 2021 13:05
|Esenler'de taksicilerin müşteri alma kavgası kamerada
04 Mayıs 2021 10:48
|Alparslan Kuytul gözaltına alındı
04 Mayıs 2021 08:54
|İşçi servisi yan yattı: 1 ölü, 20 yaralı
04 Mayıs 2021 08:45
|Kaymakam yüz kızarttı! Küçük çocuk ormanda yakaladı
04 Mayıs 2021 08:07
|Thodex skandalında mafya şüphesi
04 Mayıs 2021 08:00
|Bu cani de kurtuldu! Bıçakladığı kadınla evlendi
04 Mayıs 2021 07:42
|EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
04 Mayıs 2021 06:22
|Çekici ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yanarak hayatını kaybetti
04 Mayıs 2021 06:12