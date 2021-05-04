FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklandı
Jandarma tarafından yakalanan FETÖ terör örgütü üyesi kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|04 Mayıs 2021 16:30
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında arama kaydı bulunan R.G.Ş. isimli şahıs yapılan operasyon ile yakalandı.
Yakalanan şahsın adli makamlarca yapılan işlemlerini müteakip tutuklandı.
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