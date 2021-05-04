Vaka sayısı düne göre tekrar yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.
|04 Mayıs 2021 19:38
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Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 037'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.483 olarak açıklandı.
Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.
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