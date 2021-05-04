1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayısı düne göre tekrar yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.
 04 Mayıs 2021 19:38
+Aa- Yazdır
Vaka sayısı düne göre tekrar yükseldi

Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 037'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.483 olarak açıklandı.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
04 Mayıs 2021 19:12		 Valilik: Çay kazanını atan esnafa 5 bin 100 lira ödendi
04 Mayıs 2021 19:05
'Teokratik ve diktatöryel sistem için yeni anayasa hazırlama peşindeler'
04 Mayıs 2021 17:33		 Kılıçdaroğlu'ndan MHP'nin anayasa taslağı açıklaması
04 Mayıs 2021 16:24
AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa önerisine destek
04 Mayıs 2021 16:18		 MHP'nin 100 maddelik Anayasa taslağından başlıklar
04 Mayıs 2021 15:36
İçişleri'nden, İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklama
04 Mayıs 2021 15:03		 AK Parti'den istifa veden vekil: 'Görüntü kaydı' düzenlemesini Danıştay'a götüreceğiz
04 Mayıs 2021 13:16
Bahçeli: 100 maddelik yeni Anayasa önerimizi tamamladık
04 Mayıs 2021 11:05		 Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi
04 Mayıs 2021 10:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:38 - Vaka sayısı düne göre tekrar yükseldi19:34 - 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge gönderildi19:32 - 'Son 10 yılda trafik kazalarında can kaybı yüzde 56 azaldı'19:27 - Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar kullanılabilir mi?19:26 - Türkiye'nin internet kullanımı dünya ortalamasının üzerinde19:22 - Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist serbest
19:16 - Toros Dağları'ndaki akarsular doğal güzellikleriyle büyülüyor19:13 - Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı19:12 - Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu19:05 - Valilik: Çay kazanını atan esnafa 5 bin 100 lira ödendi18:57 - Hayırsever 3 mahallede 'veresiye defterlerini' satın alıp borçları sildirdi18:56 - Erzurum Büyükşehir esnafa 500 bin liralık Kovid-19 desteğinde bulunacak
18:43 - Maske takmak istemedi, polisle tartıştı18:41 - Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada18:35 - Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı18:33 - Kız arkadaşı ile tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü18:30 - Başkentte göçükte can pazarı
18:27 - Borsa, günü düşüşle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar
Bakanlık'tan 81 ile 'market' talimatı: Bu ürünler satılamayacak
Tam kapanmanın ardından okul ve işletmelerin açılış sırası
Kaymakam yüz kızarttı! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Hazine ve Maliye Bakanlığından A grubu kadrolar için açıklama
EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi
Eşimin sabıkası var, Adalet Bakanlığında memur olabilir miyim?
Türkiye'nin toplumsal bağışıklık oranı açıklandı
Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
solo test oyunu 3
obruk 3
tıpta deontoloji 2
ev temizliği 2
el kurutma makinesi 3
Yazma isteğini kaçıran durumlar 1
Kore savaşı anıtı 1
alabaş 3
cici papa 3
sözüm söz 1
SON İLANLAR
New York Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Münih Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam