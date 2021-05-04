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Türkiye'nin internet kullanımı dünya ortalamasının üzerinde

Dünyada internet kullanımı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2020 yılında bu sayının 4 milyar 538 milyona ulaştığı kaydedildi. 2015 yılı verileri incelendiğinde ise internet kullanıcılarının 2 milyar 831 milyon olduğu gözlendi.
 04 Mayıs 2021 19:26
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Türkiye'nin internet kullanımı dünya ortalamasının üzerinde

Ajans Press'in, WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki internet kullanıcı sayıları belli oldu. 2020 yılındaki internet kullanıcılarının 4 milyar 538 milyon olduğu kaydedildi. İnternet kullanımı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2015 yılında ise bu rakam 2 milyar 831 milyon, 2018 yılında 3 milyar 753 milyon olduğu kaydedildi. İnternette geçirilen günlük sürenin dünya ortalaması ise 6 saat 43 dakika olurken, Türkiye'de bu sürenin 7 saat 29 dakika olduğu belirtildi. Böylelikle Türkiye'de internette geçirilen günlük süre dünya ortalamasının üzerinde yer aldı. En çok internette vakit geçiren ülke ise 9 saat 45 dakika ile Filipinler oldu. Telefondan internete girenlerin oranı da bir hayli yüksekken; 4 milyar 18 milyonun ise mobil internet kullandığı saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, 2020 başından itibaren internet ile alakalı basına 217 bin 442 haber yansıdığı tespit edildiği duyuruldu. Kovid-19 ile birlikte birçok şeyin online şekilde ilerlemesine bağlı olarak e-ticaret siteleri ile alakalı çıkan haber adedi ise 24 bin 895 olurken, online alışverişlerle birlikte hayatımızda son 1 yıldır büyük önem taşıyan kuryelerin basında yer alma adedi ise 5 bin 186 olarak görüldüğü bildirildi.
DHA
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