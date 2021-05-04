Yardım paketinin içinden altınlar çıktı! Kızılay sahibini arıyor

Türk Kızılayı'na hayırseverlerin gönderdiği yardım paketin içinden altınlar çıktı. Paketlerin içinde unutulduğu düşünülen altınların sahibi henüz ortaya çıkmazken Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan konuyla ilgili CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu:

"Geçen sene Kasım ayının 25'inde Antep tarafındaki lojistik merkezimizde arkadaşlarımız gelen yardımların tasnifini yaparken bir paket buluyorlar. Ağır olunca içinde altın, küpe bileklik yüzük ve Cumhuriyet altınları bulunuyor."

Bunun üzerine Türk Kızılay'ı harekete geçti. Kızılay şimdi o altınların sahibini arıyor. Çünkü altınların bağış değil yanlışlıkla Kızılay'a bağış olarak gönderilen paketin içinde unutulduğu düşünülüyor.

Altan, "Şayet bağışlamak isteseydi gelirdi kendisi tane tane sayıp belgesini alıp bağış yapardı. Belli ki yardım yapılan malzemelerin içinde unutulmuş. İçinden bir künye çıktı, bebek künyesi... Üzerinde Uras diye yazıyor, Uras bebeğin künyesi, bazı çeyrek altınlarda da bir doğum olmuş hediyeler gelmiş, mavi kurdelalı çeyrek altınlar yakın tarihli."

Türk Kızılayı altınların sahibini yardımların geldiği bölgede araştırdı ama bir sonuca henüz ulaşılamadı. Genel Müdür İbrahim Altan, o aileye seslendi:

''Bize başvursunlar. 168 No'lu telefonumuza başvurduklarında telefonu ilgili kişiye yönlendirecek. Sorularımıza olumlu cevap aldığımızda buluşup emanetleri teslim edeceğiz. 1 ay daha bekleriz daha sonra bunları onların hayrına bağış olarak kaydederiz.''