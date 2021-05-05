Emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü emekli olmak isteyen öğretmenlerin 4 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında ön başvuru yapmasını istedi
|05 Mayıs 2021 00:21
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Bilindiği üzere, eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerin emeklilik işlemleri 29/08/2018 tarih ve E.15129618 sayılı yazıya göre Haziran ve Temmuz ayları itibariyle yürütülmektedir.
Başvurular elektronik ortamda alınmakta olup, 2021 yılı Haziran ve Temmuz emeklilik
döneminde başvuru yapmak isteyenlerin MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü
"Emeklilik Ön Başvuru" ekranından 4 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında
emeklilik ön başvuru yapması gerekmektedir.
MEB konuyla ilgili resmi yazısını 30/04/2021 tarihi itibariyle 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.
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