Emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi

Bilindiği üzere, eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerin emeklilik işlemleri 29/08/2018 tarih ve E.15129618 sayılı yazıya göre Haziran ve Temmuz ayları itibariyle yürütülmektedir.

Başvurular elektronik ortamda alınmakta olup, 2021 yılı Haziran ve Temmuz emeklilik döneminde başvuru yapmak isteyenlerin MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü "Emeklilik Ön Başvuru" ekranından 4 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında emeklilik ön başvuru yapması gerekmektedir.

MEB konuyla ilgili resmi yazısını 30/04/2021 tarihi itibariyle 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.