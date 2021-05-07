Bakan Gül'den CTE görevde yükselme sınavı açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın, yıl içerisinde yapılacağını duyurdu
|07 Mayıs 2021 12:36
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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ceza ve Tevkifevleri personelimizin yakından takip ettiği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nı bu yıl içerisinde yapacağız. İlana kısa süre içinde çıkılacak. Sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Ceza ve Tevkifevleri personelimizin yakından takip ettiği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını bu yıl içerisinde yapacağız. İlana kısa süre içinde çıkılacak. Sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 7, 2021
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