ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderlerin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı anti-Semitist açıklamalarını şiddetle kınıyor ve onların kınamayı hak ettiğini düşünüyor" denildi.

Erdoğan ve Türkiye liderlerine 'daha fazla şiddeti kışkırtabilecek sözlerden kaçınma' çağrısı yapılan açıklamada, "Türkiye'yi (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı sona erdirme çalışmalarında ABD'nin yanında yer almaya çağrıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Anti-Semitist dilin hiçbir yerde yeri yoktur" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "ABD, tüm biçimleriyle Yahudi karşıtlığıyla mücadele etme konusunda son derece kararlıdır. Yahudi karşıtlığına sıklıkla eşlik eden şiddeti ve onu kuvvetlendiren tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara her zaman gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle yanıt vermeliyiz."

BREAKING: US State Department Condemns #Turkey's Erdogan Anti-Semitic Remarks in light of conflict in Gaza.



Statement calls them "reprehensible" and "incite violence": pic.twitter.com/UgdkKRlQVl