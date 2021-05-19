1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yahudi karşıtı yorumlarını şiddetle kınadığını' açıkladı.
 19 Mayıs 2021 07:46
+Aa- Yazdır
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderlerin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı anti-Semitist açıklamalarını şiddetle kınıyor ve onların kınamayı hak ettiğini düşünüyor" denildi.

Erdoğan ve Türkiye liderlerine 'daha fazla şiddeti kışkırtabilecek sözlerden kaçınma' çağrısı yapılan açıklamada, "Türkiye'yi (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı sona erdirme çalışmalarında ABD'nin yanında yer almaya çağrıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Anti-Semitist dilin hiçbir yerde yeri yoktur" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "ABD, tüm biçimleriyle Yahudi karşıtlığıyla mücadele etme konusunda son derece kararlıdır. Yahudi karşıtlığına sıklıkla eşlik eden şiddeti ve onu kuvvetlendiren tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara her zaman gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle yanıt vermeliyiz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
18 Mayıs 2021 23:45		 Mısır, Gazzenin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışladı
18 Mayıs 2021 20:57
Rus S7 Havayolları, Türkiye'ye uçuşlarını askıya aldı
18 Mayıs 2021 19:31		 Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu görüştü
18 Mayıs 2021 18:30
İtalya, normale dönüş takvimini revize etti
18 Mayıs 2021 10:51		 Kovid-19'dan en yüksek ölüm sayısı Hindistan'da kaydedildi: 278 bin 719
18 Mayıs 2021 09:41
NASA, Dünya'daki mikropları Mars'a taşıdı
18 Mayıs 2021 07:37		 İsrail Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu
18 Mayıs 2021 07:30
Gazze'deki ambülans şoförü: Gördüklerimi anlatamam
18 Mayıs 2021 07:05		 Türkiye, İran, Pakistan ve Katar Filistin'i korumada öncülük edecek
18 Mayıs 2021 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi07:55 - Düşen sevgilisi için 'Ayağı kaydı' demişti: Görgü tanığı ifadeleri çelişti07:49 - Manisa'da ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü07:46 - ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama07:31 - Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı07:25 - Gıda arz zincirine sıkı takip
07:05 - PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık06:50 - Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor06:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması06:38 - Bazı bölgelerde sıcaklık artacak- Haritalı06:15 - İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı05:38 - Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
01:02 - Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı00:53 - Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım00:18 - Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?00:01 - 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak
23:45 - DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı
PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık
Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
Gıda arz zincirine sıkı takip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yemek yerken 2
gel beraber mesut olalım 1
cep telefonu 2
antartika 2
infial yaratmak 2
olur olur bal gibi olur 1
çıkış yolu 2
2.5 tl olan tavuk dürüm 1
uzun soluklu 1
Perde takmak 2
SON İLANLAR
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam