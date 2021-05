10 bin üniversite ve 1 milyon bilim insanının karşılaştırmalı verileri: AD Scientific Index 2021

adscientificindex.com adresinden yayınlanan "AD Scientific Index" (Alper-Doger Scientific Index): Bu yeni index i10 indexi, H indeksi ve atıf sayılarının toplam ve son 5 yıldaki değerleri ve atıf, H ve i10 indeksi verilerinin son 5 yıl / toplam oranını kullanarak oluşturdu toplam 9 parametre ile birey olarak bilim insanının, temel alan, branş, çalıştığı kurum, ülke, region ve world bazında sıralamasını gösterir. Bu alanda akademik dünya içindeki yerini ve zaman içindeki gelişimini görür. Aynı zamanda oluşturulacak çok sayıda tablo ve grafikle üniversite, bölge ve ülke analiz raporları hazırlamaktadır.

Ulaşabildiğimiz 200'e yakın ülke ve 10.000'den fazla üniversite ve verilerini sunduğumuz giderek artan sayıdaki bilim insanını Agriculture & Forestry, Arts, Design and Architecture, Business & Management, Economics & Econometrics, Education, Engineering & Technology, History, Philosophy, Theology, Law / Law and Legal Studies, Medical and Health Sciences, Natural Sciences ve Social Sciences ve bu ana alanların 226 alt kategorisinde sunılmuştur. Bilim insanlarının çalışma alanlarının yanı sıra ilgi alanlarını da ekledik, güçlü ve iyi yapılanmış arama motorumuz bilimsel işbirliği için partner bulmanın yanısıra, inceleme ve çalışma yapmak için gidilecek kurum ve üniversite arayışlarına da katkı sunacaktır.

Akademik dergileri impact faktörüne göre sıralama uzun yıllar önce başlayan bir uygulamadır. Bilim insanlarının kısıtlı zamanlarında daha değerli çalışmalara öncelikli erişmek istemeleri veya belli bir alanda çalışan bilim insanlarını merak etmeleri hem bilim insanı hem de bilimsel çalışmaları skorlama ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla bir araştırmacının ne kadar verimli ve etkili olduğunu gösteren sayısal bir gösterge olarak H indeks, i10 indeks, g- indeks, m-indeks, Erdös sayısı, tori indeks, riq indeks ve read-10 indeksi gibi bir çok skorlama sistemi çalışılmış ve hala bir çok sistem üzerinde çalışılmaktadır. Her çalışmanın ayrı ayrı bir çok artı ve eksi yönü bulunmaktadır. Yukarıda bahsedilen indekslerin en kabul göreni H indeksi olmuştur. H indeksi en az H defa atıfta bulunulan makale sayısı (H) baz alınarak tespit edilir. H-indeksinin yüksek olabilmesi için, bir akademisyenin hem çok sayıda makale yayınlaması hem de makalelerine çok sayıda atıf yapılması gerekir. Örneğin, H-indeksi değeri 15 olan araştırmacının 15 ayrı makalesine en az 15'er adet atıf yapıldığını gösterir. Aynı araştırıcının H-indeksinin 16'ya çıkabilmesi için 16 yayınına en az 16'şar atıf olmalıdır. H-indeks değerini öğrenmek için Google Scholar, Web of Science, Scopus ve Publons gibi bir kısmı kamuya açık veya bir kısmı abonelik isteyen veri tabanları kullanılabilir. Bu veri tabanlarının kullandıkları parametreler SCI-E, indekslere giren dergi, girmeyen dergi, kitap, patent gibi diğer yan unsurlar farklı olduğu için hesapladıkları h-indeksi değerleri de farklılık göstermektedir. Bu nedenle her araştırıcının Google Scholar, Web of Science, Scopus ve Publons H indeksleri farklıdır. Örneğin kitap çalışmaları ön planda olan ve kitabına çok atıf alan bir araştırıcı Web of Science H indeksi taramasında düşük skorla karşılaşmaktadır. Bu indekslerden hiçbiri diğerinin yerine eşdeğer değildir, çünkü kapsam itibariyle farklıdırlar.

Araştırmacının çok fazla sayıda yayına sahip olması üretken olduğunu gösterir ancak veri tek başına araştırmacının başarılı olduğunu göstermeyebilir. On yayını olup bu yayınlara 400 kez atıf almış bir araştırmacı yüzden fazla yayını olup örneğin 200 atıf almış bir araştırmacıdan daha başarılıdır diyebiliriz, bunun yanı sıra bazı değerli çalışmalarda bilimsel ortama kolay erişilebilir doğru metotlarla ulaştırılamadığını gösterebileceği gibi ve benzeri diğer nedenlerle de değerini bulamamış olabilir. Yayınların diğer araştırmacılar tarafından olumlu anlamda ne kadar çok kaynak olarak kullanılırsa o oranda değerli olduğu ve bilime katkı sunduğunu gösterir.

i10-indeksi Google Scholar tarafından hesaplanan bir akademik puanlama türüdür. Bu puanlamada yazarın sadece 10 ve üzeri atıf almış makale ve kitap gibi bilimsel eserleri değerlendirilmeye alınır. On ve üzeri atıf almış eser sayısı i10-indeksi değerini verir. Son 5 yıldaki i10 indeksi ve H indeksi makalenin son 5 yılda üretildiğini değil son 5 yıldaki atıf alma gücünü yani makalenin etkisinin devam edip etmediğini gösterir.

Google Scholar gönüllülük esasına göre kişinin kendi açtığı ve yayınlarını kendisinin belirleyip eklediği sisteme göre ücretsiz ve şifresiz erişilebilir şekilde i10-indeksi, H indeksi ve atıf sayısının aynı zamanda son 5 yıldaki sayılarını da vermektedir. Bilim insanlarının kamuya açık Google Scholar profillerini baz alarak çok yoğun bir fikir alt yapısı ve beden emeği ile "AD Scientific Index" olarak tanımladığımız yeni bir indeks ile bilim dünyasına katkı sunuyoruz.

Agriculture & Forestry, Arts, Design and Architecture, Business & Management, Economics & Econometrics, Education, Engineering & Technology, History, Philosophy, Theology, Law / Law and Legal Studies, Medical and Health Sciences, Natural Sciences ve Social Sciences ve bu ana alanların 226 alt kategorisinde dünya ve bölge genelinde

Top 100 ve Highly Cited Researcher listesi sunulmaktadır.

Scientist ismi tıklandığında ise "AD Scientific Index" farkı olarak geniş bir değerlendirme raporu çıkmaktadır:

"AD Scientific Index" kısıtlılıklar: Profillerin doğası icabı güncel tutmak için emek istemesi, açık kaynaklardan veri toplanmasının zorluğu ve bu veriler ilk defa toplandığı için indexin sıfır hatalı olması mümkün değildir. Akademisyenin başka kuruluşlarca hesaplanan H indexinin yüksek olması Google Scholarda otomatik olarak profili oluştuğu anlamına gelmemektedir. Google Scholar profilleri gönüllülük esaslı bilim insanının kendisi tarafından hazırlanmakta ve public hale getirilmektedir. Kişi çeşitli nedenlerle profil açmayabilir, bu durumda "AD Scientific Index" 'te listelenmesi yapılamayacaktır. Ayrıca bir nedenle listeye dahil edilmeme veya liste dışı kalma olabilir. Bu nedenle "AD Scientific Index"'te bulunmayı sınırları ve kısıtlılıklarını bilerek değerlendirmek gereklidir. Tarama yaptığımız tarih itibariyle profilin olmaması veya genele açık olmaması, profilin bazen açık bazen kapalı yapılması, profildeki bilgilerin standart olmaması, kişiye ait çok sayıda profil olması, doğrulanmamış profiller, çalışılan kurum adının yazmaması, soyadı ve kurum değişiklikleri, vefat ve sistemin bilinen bazı hatalara açık olması göz önünde tutulmalıdır. Listede sürekli ekleme, düzeltme ve güncelleme yapılmaktadır. Vefat ettiği bilgisi olanlar çıkarılmaktadır.

Profil bilgilerinde iyi niyet sınırlarını aşan etik dışı durumları tespit ettiğimizde veya bize bildirilmeye bağlı olarak öğrendiğimizde kişi liste dışı bırakılmaktadır. Bu nedenle "Redlist" sayfamıza sorunlu, yanıltıcı profilleri bildirebilirsiniz. Kişiler profillerinin doğruluğundan sorumlu olduğu gibi kurumlar da personellerinin profillerini gündemlerine almalıdır.