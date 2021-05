Toç Bir-Sen, 14. kez yetkili sendika oldu

Toç Bir-Sen bu yıl aynı hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikaların toplamının yaklaşık 4 katı, en yakın sendikanın ise 4 katından fazla üye sayısına ulaştı.

Toç Br-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Toç Bir-Sen olarak; Soylu Mücadelemizin 20. kuruluş yıldönümünde yetkimizin 14. yılını, örgütlü gücümüzü büyüten 45.344 üyemizin güveni ve desteğiyle taçlandırdık" dedi.

81 İLİN TAMAMINDA VE TÜM KURUMLARDA YETKİ TOÇ BİR-SEN'DE

81 ilin tamamında ve tüm kurumlarda yetkili olduklarının da altını çizen Öztürk şunları kaydetti:

"Bu yıl da; içinde bulunduğumuz zorlu sürece rağmen 81 ilin tamamında ve tüm kurumlarda yetkiyi alarak Tarım-Ormancılık Hizmet Kolundaki emek mücadelesinin öncüsü olduğumuzu, bize duyulan güvenin ve desteğin de her geçen gün artarak devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdik. Hizmet Kolumuzda bazı sebeplerden dolayı eksilen kamu çalışanı sayısının aksine Toç Bir-Sen olarak büyümeyi sürdürerek hizmet kolumuzdaki sendikaların toplamının yaklaşık 4 katı, en yakın sendikanın ise 4 katından fazla üye sayısı ile sendikalaşmadaki rakipsizliğimizi bir kez daha rakamlarla tescil ettirdik.

Bu yetki yılında da büyüyen Toç Bir-Sen Ailemizle, 'Yetkili Sendika'nın sadece sayısal üstünlükle değil; duruş, mücadele ve kazanımlarla bir bütün olduğunu, örgütlülüğün yalnızca salt bir kalabalık değil güç birliği ve kardeşlikle hayat bulduğunu, derdi, davası, mefkuresi, hedefi ve ilkesi bir olan teşkilatların ne denli sağlam olduğunu gösterdik. Davaya inanmış, soylu mücadeleye emek ve gönül vermiş teşkilat mensuplarımızla, güçlü ve kararlı adımlarla soluksuz yürüdüğümüz hak ve emek yolculuğumuzun, çalışanlarımız için umut olduğunu, güven olduğunu, istikrar olduğunu tekrar müşahede ettik.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar ilkelerimiz ve duruşumuzla sendikal hayata öncülük ettiğimiz gibi 14. Yetki yılımızda da yılmadan, yorulmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Teşkilatımızın her kademesinde mücadeleye emek vererek bu zafere ortak olan, her yerde ve her koşulda tüm zorluklara rağmen elif gibi dimdik duran, kutlu davamızı ve sevdamızı alın teriyle büyüten, örgütlü gücümüzü ve kardeşliğimizi çelikleştiren Erdemliler Hareketimizin her bir ferdine, değerli üyelerimize, kamu çalışanlarımıza ve bu mutluluğu, bu gururu paylaşan herkese en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz.

14. Yetkimiz hayırlı, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz güçlü, yolumuz mübarek olsun."