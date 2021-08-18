PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmeye giden terör örgütü PKK'nın 3 kişilik sözde yönetim takımı, Sincar'dan çıkamadan SİHA'larca etkisiz hale getirildi. Araç içerisinde, terör örgütü PKK'nın bölgedeki sözde üst düzey isimlerinden Said Hasan da bulunuyordu. PKK'nın Sincar uzantısı YBŞ'nin sözde komutanı Said Hasan'ın, 3 yıl önce etkisiz hale getirilen PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi Sincar Sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden'in yakın adamı olduğu öğrenildi. Said Hasan'ın, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika'daki Türk askeri üssüne yapılan ve 1 askerimizin şehit olduğu saldırının planlayıcısı olduğu belirtiliyor.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin her yerde etkin ve kararlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Paylaşımda, huzur ve güvenliğin teminatı Türk komandolarının, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde, 1'i de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Öte yandan bakanlık, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

YILMAZ BİLGEN