Dünyanın en iyi kentleri listesinde Türkiye'den de bir şehir var

Milliyet'ten Nazlı Erdol Akar'ın haberine göre: İngiltere merkezli ünlü "Time Out" dergisi 2021 yılında dünyanın en iyi 37 şehrini seçti. Time Out'a göre San Francisco şu anda dünyanın en iyi şehri.

San Francisco'nun en üst sıraya oturduğu sıralamada ikinci sırada Amsterdam, üçüncü sırada Manchester, dördüncü sırada Kopenhag ve beşinci sırada ise New York yer aldı. Listede İstanbul da kendine yer buldu.

Sıralama, dünya çapında yüzlerce şehirden 27 bin kişinin katıldığı bir anket ve 'Time Out'un yerel editörlerine ve şehir uzmanlarına göre belirlendi. İşte karşınızda dünyanın en iyi şehirleri...

37. Bangkok

Bangkoklular her zaman şehirlerinin yemek kültürüyle gurur duymuştur. Bangkok sakinlerinin yüzde 96'sı kentlerinin yemek açısından sunduğu şeyleri seviyor ve desteklemek için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle küçük restoranlar ve sokak tezgahları hayatta kalmak için mücadele ederken, kar amacı gütmeyen kuruluşlar devreye girerek tüketicileri, en sevdikleri yerlerin hayatta kalmasına yardım etmeye teşvik ediyor.

36. İstanbul

Time Out'a göre İstanbul, koronavirüs pandemisinden etkilendi ama yenilmedi. Türk sermayesi ve gözü pek girişimciler, fırtınayı atlatmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve aşının piyasaya sürülmesiyle birlikte ciddi bir adım attılar. Halkın yüzde 71'inin kentin sanat hayatını övdüğünün altını çizen yazıda, sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasıyla tiyatro salonlarının hareketlenmesinden övgüyle bahsedildi.



35. Buenos Aires

Buenos Aires hem yeme-içme sektörü hem de tango ateşi ve gece hayatıyla oldukça hareketli. Kent her ne kadar pandemi öncesi temposuna dönmemiş olsa da gece hayatı için dünyanın en iyi ikinci şehri seçildi.

34. Moskova

Nefes kesici bir şekilde görkemli manzarasıyla tarih, burada her köşede gözlerinizi kamaştırıyor. Bu sene 870'inci yılını kutlayacak Rusya'nın başkenti olan muhteşem şehir Moskova, tamamen geçmişte yaşamıyor. Moskova; muhteşem müzeler, birinci sınıf restoranlar ve çağdaş mimariyle dolu geniş, şaşırtıcı, hızlı hareket eden bir yere dönüştü.

33. Roma

Şehir geleneklere çok bağlı olmasına rağmen, salgın Roma'yı 21. yüzyıla adapte etti. Yepyeni bisiklet yolları, her köşede kiralık elektrikli scooter'lar ve açık havada yemek yeme patlamasıyla kent, eğlencenin tadını çıkarmak ve kültür sanat açısından her şeyiyle ideal. Roma, müzeleri ve turistik yerlerindeki yeni ön rezervasyon seçenekleriyle sakinlerine güvenli ve keyifli bir deneyim sunuyor.

32. Johannesburg

Johannesburg'da hayat geçen yıl oldukça hareketli geçti. Ancak şehir bir şeyle tanınacaksa o da dayanıklılık olmalı. İnsanlar pandemi hayatına uyum sağladı ve işletmeler yeniden açılmaya başladı. Çoğu kişi sokağa çıkma yasağının yarattığı psikolojiyi aşmanın eğlenceli bir yolunu buldu.

31. Sao Paulo

Sürekli değişim halinde olan bu kent, dünyanın en "dinamik" üçüncü şehri seçildi. Pandemiye rağmen, değişiklikler yaşamaya devam etti; dev grafitiler şehir duvarlarındaki yerini aldı, eski mekanlar sırf yenilerine yer açmak için kepenklerini kapattı. Müzelerin çoğu yeniden açılıyor ve şehir hareketlenmeye devam ediyor.

30. Abu Dhabi

Abu Dhabi, Dubai'nin ışıltısına ve gökdelenlerine sahip olmayabilir ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti, yaşam kalitesi, birinci sınıf restoranlar ve büyük ilgi gören cazibe merkezleri söz konusu olduğunda çok iddialı. Time Out'a göre küresel salgına rağmen, Abu Dabililerin yüzde 72'si şehri 'rahatlatıcı' olarak tanımlıyor.

29. Budapeşte

Kent sakinlerinin yüzde 72'si Budapeşte'yi 'güzel' olarak tanımlıyor ancak bunun nedeni sadece muhteşem mimarisi değil. Salgın, mekanların kapanmasına sebep olsa da şehrin sosyal hayatı şehir merkezinden daha yeşil mahallelere kaydı. Nehir kenarındaki yürüyüşler ve parklardaki piknikler yaygınlaştı. Time Out'a göre açık hava mekanlarına daha fazla yatırım yapmak için girişimler söz konusu.

28. Paris

Paris olmadan şehirlere dair herhangi bir liste tamamlanmış sayılmaz. Parisliler için inişli çıkışlı bir yıl oldu; geçen yılki sokağa çıkma yasakları halkı evde kalmaya itti. Ancak yine de yerel halkın yüzde 76'sı Paris'te "yeni şeyler keşfetmenin kolay olduğunu" söyledi. Fransa'nın başkentinde yaşayanları, önümüzdeki aylarda hayata geçecek birçok yeni proje bekliyor.

27. Pekin

Pekin, genç Çinlilerin kendilerini dünyaya kanıtlamak için gittikleri yer olarak biliniyor. Şehir, Çin'in sanat, kültür, medya ve iş dünyasının merkezi. Burada yaşayanların yüzde 73'ü şehri "kirli" olarak nitelendirdi ancak hala burada olmalarının bir nedeni var: Pekin'in olmaları gereken yer olduğunu düşünüyorlar.

26. Dubai

Dünyanın en yüksek binasına, en büyük alışveriş merkezine ve yakında en büyük gözlem çarkına ev sahipliği yapacak olan Dubai, kesinlikle büyük düşünüyor. Ankete katılan Dubaililerin yüzde 66'sı, şehri "iddialı" olarak tanımlıyor. 2021'de konserler ve Dubai'nin en popüler eğlencesi olan brunch, sıkı sosyal mesafe, maske takma ve birahaneler sayesinde şehrin sosyal gündemlerine geri döndü.

25. Miami

Miami'deki pek çok şey gibi sokağa çıkma yasağı da bir anda ortaya çıktı ve neredeyse kent kapandığı kadar hızlı bir şekilde yeniden açıldı. Miami, ülke çapında pek çok kişi için bir mola durağı. Miami'nin 'gece hayatı' için dünyada üçüncü sırada yer alması ise şaşırtıcı değil ve kent sakinlerinin çoğu burayı eğlence kenti olarak nitelendiriyor.

24. Singapur

Singapur'da hafta içi sıradan bir öğleden sonra, pencerelerden dışarı bakın ve restoranların dışında kuyruklar oluştuğunu, arabaların hızla geçtiğini ve yakındaki seyyar satıcı merkezinde oluşan kalabalıkları görmek mümkün. Pandemi nedeniyle barlar ve restoranlar hala 22.30'dan sonra alkol servisi yapamıyor ve kent sakinleri canlı konser izlemeyeli çok uzun zaman oldu. Ancak Singapur, dünyanın en yeşil ve en temiz şehri seçildi.

23. Milano

Milano, 2020'nin başlarında Avrupa'daki koronavirüs krizinin sıfır noktasıydı. Karantinalar sona erdiğinde Milan halkı, pandeminin şehrin ruhunu öldürmesini önlemek için hızla harekete geçti. Kilometrelerce bisiklet yolu eklendi, birçok cadde 'yaya bölgesi' haline gelmek için araçlara kapatıldı, restoranlar ve barlar müşterilere açık havada hizmet verebilmek için harekete geçti.

22. Boston

Salgının herhangi bir iyi tarafı varsa o da Boston sakinlerine dışarı bakmayı öğretmiş olması. 2020'den önce nadiren dışarıda oturma yeri olan restoranlar, tüm açık hava ihtiyaçlarını karşılamak için teraslar ve bahçeler üretmek için harekete geçti. Ankete katılanların yüzde 80'i Boston'u 'yeşil bir alanda yürüyüş yapmak' için harika bir yer olarak nitelendirdi.

21. Lizbon

Lizbon pandemiden önce çılgınlar gibiydi: Yemek sahnesi her zamankinden daha hareketliydi; barlar, partiler ve konserler dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyordu. Ancak pandemiyle bu hareketlilik azaldı. Buna rağmen Lizbon sakinleri yeme ve içme konusunda kente yüksek puanlar verdi. Nehir kenarları, parkları ve teraslarıyla Lizbon da pandemi döneminde açık havaya döndü.

20. Hong Kong

Hong Kong, tam karantinadan kaçınmayı başaran birkaç büyük şehirden biri oldu. Time Out'a göre bu nedenle geçen yıl hayat normal işleyişindeydi. Katı sosyal mesafe kısıtlamalarına rağmen restoranlar, mağazalar ve ulaşım asla durmadı. Hong Kong sakinleri hala neredeyse 2019'u yaşıyor.

19. Mexico City

Mexico City'de büyük bir değişim yılı oldu ancak bu değişimlerin tamamı olumsuz değil. Geçtiğimiz 18 ay boyunca şehrin her yerinde teraslar yükseldi ve eski ıssız ana caddelerde yeni bisiklet yolları açıldı. Ankete katılanların yalnızca yüzde 1'i Mexico City'yi 'sıkıcı' olarak nitelendirdi.

18. Madrid

Madrid, barları ve restoranları, müzeleri ve tiyatrolarıyla bir bütün. Time Out'a göre zorluklara ve kısıtlamalara rağmen, Madrid ruhuna sadık kaldı ve onu hem ziyaret etmek hem de yaşamak için dünyanın en iyi şehirlerinden biri yapan kültürel zenginlikleri geri almaya başlıyor.

17. Şangay

Şangay iş dünyası için zorlu bir kent olabilir ama yiyecek ve içecekte dünyada birinci sırada. Ankete katılanlardan yüzde 97'si en yüksek puanı bu kente verdi. Michelin yıldızlı kaliteli restoranların yanı sıra yeni insanlarla tanışmak için dünyanın en kolay şehirlerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor.

16. Sydney

Ankete katılanların üçte ikisinden fazlasının Sydney'yi "güzel" olarak tanımlaması sürpriz değil. Time Out'a göre ister milli parklardan birinde olun, ister 100'den fazla plajdan birinde güneşleniyor olun ya da liman kenarında gün batımının tadını çıkarıyor olun, bu kentin nefes kesici olmayan bir köşesi yok.

15. Melbourne

Time Out "Şehir 18 ay içinde altıncı katı karantinasını atlatmaya çalışırken, bu güzel Avustralya şehrinde hala çok fazla sevgi var" diye yazdı. Ankete göre halkın yüzde 94'ünden fazlası şehri barları ve restoranları için seviyor.

14. Barcelona

Pandemi sırasında Barcelona, "Kültür Güvenlidir" sloganıyla birleşti. Organizatörler canlı müzik, sergiler, tiyatro ve film gösterimleri yapmak için akıllıca yollar buldu. Kent rehberi Time Out, halkın yüzde 83'ünün şehre kültür açısından yüksek puan vermesini, yüzde 85'inin yiyecek ve içecek konusunda da en yüksek notu vermesini şaşırtıcı olmadığını ekliyor.

13. Londra

Time Out'a göre Londra, dünyanın en fazla seçeneğe sahip olan şehri. Kent sakinlerine göre aynı zamanda yeni ve şaşırtıcı şeyler keşfetmek ve yaşamak de için heyecan verici bir şehir. Pandemi sırasındaki karantina sürecinde kent sakinleri hazır olarak aldıkları yiyecek ve içecekleri parklarda tüketerek açık alanları en iyi şekilde değerlendirdi.

12. Chicago

Time Out, 'topluluk ruhu', 'eğlence' ve 'güzellik' kategorilerinde Chicago'nun ikinci olduğunu yazdı. Time Out ayrıca, "Chicagolular ihtiyaç sahipleriyle malzemeleri paylaştıkça, adaletsizliği protesto ettikçe ve işsiz müzisyenleri destekledikçe topluluk ruhu coştu" diye belirtti.

11. Los Angeles

Los Angeles, dört mevsim çiftçi pazarları, kışın plaj havası ve heyecan verici patika yürüyüşleri ile açık alan aktiviteleri için ideal bulundu. Tüm şehir bloklarının adeta sanatsal çalışmalarla donatıldığı kent, yaratıcılık açısından ikinci sırada yer aldı.

10. Tokyo

Tokyoluların yüzde 82'si, şehrin pandemi sırasında bile yeni şeyler keşfetmek için harika olduğunu söyledi. Son 18 ayda şehir genelinde birçok yeni mekan ve cazibe merkezi ortaya çıktı. Ankete katılanların dörtte üçü, şehrin her şeyden kolayca yararlanılabilmesini sağlayan verimli toplu taşıma sistemiyle arabasız dolaşmak için harika olduğunu söyledi.

9. Porto

Time Out'a göre yeni arkadaşlar edinme konusunda Manchester'dan sonra ikinci sırada yer alan Porto, aynı zamanda komşularınızı tanımak için harika bir yer olarak nitelendirildi. Kent sakinlerinin yüzde 73'ü şehirlerinin kültür sanat bakımından harika olduğunu söyledi.

8. Tel Aviv

Tel Aviv, ünlü meydanlarının pikniklere, konserlere, gösterimlere ve söyleşilere ev sahipliği yapmasıyla üst üste ikinci yıl dünyanın en eğlenceli şehri olma tacını elinde tuttu. Time Out'a göre Tel Aviv ayrıca, yeme - içme için Şanghay'dan sonra dünyanın en iyi ikinci yeri.

7. Prag

Prag, dünyanın en güzel şehri kategorisinde birinci oldu. Kent sakinlerinin yüzde 82'si, Prag'ı böyle tanımlıyor. Kentte yaşayanların yüzde 89'u arabasız dolaşmanın çok kolay olduğunu söylüyor. Time Out'a göre Çekya'nın başkenti olan şehrin dünyanın en rahatlatıcı ikinci şehri olmasının nedeni, tadını yürüyerek çıkarmaktan geçiyor.

6. Montreal

Montreal, konformist olmayan müziğii siyaseti ile ünlüdür ve Time Out'a göre bu farklılıklar şehri son zamanlarda hiç olmadığı kadar bir araya getirdi. Kentte yaşayan halkın yüzde 73'ü, Montreal'i çeşitli olarak tanımlayacağını ve daha da fazlası kim olduğunuzu ifade etmenin kolay olduğunu söylüyor.

5. New York

Time Out, New York'un ankete göre dünyanın en heyecan verici şehri olduğunu yazdı ve New Yorkluların yüzde 85'inin yeni ve şaşırtıcı şeyler keşfetmenin kolay olduğunu söylediğini ortaya koydu. Time Out, kentin çeşitli, esnek ve ilerici olduğunu belirterek son 18 ayda şehre iyi hizmet eden ve kaldırımları canlı topluluk merkezlerine dönüştüren "Açık Restoranlar" girişiminin başarısına dikkat çekti.

4. Kopenhag

Mola vermeye mi ihtiyacınız var? Kopenhag, resmi olarak en az stresli şehir olduğunu söyleyen yerlilere göre dinlenmek için en ideal şehir! Danimarka'nın başkenti, aynı zamanda sürdürülebilirlik kategorisinde birinci ve yeşil olduğu için dünyada ikinci oldu.

3. Manchester

Time Out, "Manchester, kim olduğunuzu ifade etmenin, yeni arkadaşlar edinmenin, komşularınızı tanımanın ve sizden farklı insanlarla tanışmanın en kolay yeri" diyor. Manchester'ın belediye başkanı Andy Burnham, şehrin topluluk ruhunun onu harika bir şehir yapmasına yardımcı olduğuna inanıyor.

2. Amsterdam

Time Out, "Amsterdam pandemi sırasında kültür ve sosyal hayatın yokluğunu çoğundan daha şiddetli hissetti" diye yazdı ve ekledi: "Yine de şehir zamanı akıllıca kullandı, ünlü güzelliğine, tarihine ve topluluk ruhuna odaklandı." Şehrin öne çıkan noktalarından biri, tam merkezde, konserlerden tiyatroya ve spora kadar her şeye ev sahipliği yapan uçsuz bucaksız bir vahaya benzeyen, gerçekten de şehrin ciğerleri olan Vondelpark.

1. San Francisco

Time Out, pandemi sırasında San Franciscoluların, benzersiz ve yaratıcı topluluk ruhunu sergilediklerini yazıp küçük işletmelere 1 milyon dolar dağıttıklarının altını çizdi. Time Out ayrıca, kentin dünyanın en ilerici şehri olduğunu yazdı ve güzel hazırlanmış yüzlerce küçük parkın San Francisco sokaklarını dev bir sokak partisi gibi hissettirdiğini vurguladı.