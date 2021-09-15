'Avrupa kulak arkası etti: Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim'
Fransız çimento devi Lafarge'ın, DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde desteklediğine ilişkin belgeler AK Parti MYK'nın da gündemindeydi. Fransa Yargıtay'ının bu ilişkiyi tescil etmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Konuyu Macron'a ve Avrupa'da görüştüğüm pek çok lidere yıllardır söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler" dediği öğrenildi.
|15 Eylül 2021 06:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Fransız çimento devi Lafarge'ın, DEAŞ'ı Fransa gizli servisinin bilgisi dahilinde desteklemesine ilişkin belgelerin ortaya çıkması da gündeme geldi. Fransa'da Yargıtay'ın Lafarge'a "İnsanlığa karşı suça iştirak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararını değerlendiren Erdoğan'ın, "Fransa Yüksek Mahkemesi tarafından konunun belgelenmiş olması önemli" dediği öğrenildi.
BM'DE GÜNDEME GELECEK
- Birçok liderle konuyu daha önce konuştuğunu anlatan Erdoğan'ın, "Lafarge ile ilgili konuyu, Macron'un kendisine ve Avrupa'da görüştüğüm pek çok lidere yıllardır söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler" ifadesini kullandığı belirtildi.
Erdoğan'ın, 19-22 Eylül tarihleri arasında BM Genel Kurulu için gideceği ABD'de gerçekleştireceği temaslarında da söz konusu konuyu gündeme getireceği ifade ediliyor.
Osman Özgan
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