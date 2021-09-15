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130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!

İş-Kur Genel Müdürlüğüne Oğuz Kağan GÜLDOĞAN Genel Müdür V. olarak atandı. Özel sektörden transfer edilen yeni genel müdür vekili, 06.07.2021 tarihinde İŞKUR'da Genel Müdür Yardımcısı vekili olarak atanmıştı. GÜLDOĞAN, iki aylık deneyimden sonra Genel Müdür vekili olarak göreve başladı.
15 Eylül 2021 08:59
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130 milyarlık bütçeli kuruma yeni genel müdür vekili!

Yeni genel müdür kimdir?

1974 yılında Kayseri'de doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı.

Çalışma hayatına Garanti Bankasında Yatırım Uzmanlığı göreviyle (2000-2004) başlayan GÜLDOĞAN, aynı Kurumda sırasıyla Borsa Yöneticisi (2004-2008), Kobi Bankacılığı Portföy Yönetimi(2008-2009), Bölge Uzmanı(2009-2011) pozisyonlarında çalıştı. Osmanlı Menkul Değerler'de Direktör (2012-2013), Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.de Şube Yöneticisi (2013-2016), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.de Acente Müdür Yardımcısı (2017-2018) görevlerini yürüten GÜLDOĞAN, 2018'de Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.de başladığı Bölge Müdürlüğü pozisyonunda 3 yıl 4 ay süreyle çalıştı.

Yayımlanmış birçok mesleki makale, bildiri ile tebliği bulunmaktadır. Sermaye piyasaları temel düzey ve türev araçları lisanslarına sahiptir.

06.07.2021 tarihinde İŞKUR'da Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Güldoğan, 06.09.2021 tarihinde ise vekaleten İŞKUR Genel Müdürlüğü görevine atanmış olup halen görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Güldoğan, İngilizce bilmektedir.
Memurlar.Net
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