Sağlık'ta lisans tamamlama sonuçları açıklandı

2021 Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları

2021 Sağlık Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Sonuç öğrenmek için tıklayınız.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 23-28 Eylül 2021 (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 23 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak olup, elektronik kayıt yapmayacaklardır.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilmelidir.

2021 Sağlık Lisans Tamamlama Puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

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