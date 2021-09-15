Bilim Kurulu toplanıyor...
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00'de video konferans yöntemiyle toplanacaktır.
|15 Eylül 2021 11:58
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