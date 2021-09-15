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Bilim Kurulu toplanıyor...

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18:00'de video konferans yöntemiyle toplanacaktır.
15 Eylül 2021 11:58
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Bilim Kurulu toplanıyor...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:30'da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
İhlas Haber Ajansı
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