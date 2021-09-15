Tuzla sahili müsilajdan arındırıldı, dalgıçlar çay keyfi yaptı
|15 Eylül 2021 12:43
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlatılan müsilaj temizleme çalışmaları sonuç vermiş, Tuzla Sahili eski rengine kavuşmuştu.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da bizzat takip ettiği temizleme çalışmaları sonucunda Tuzla'da artık denize girilebiliyor. Tuzla Belediyesi Dalgıçlık Kulübü üyeleri de temiz bir denizin tadını çıkardı. Tuzla Sahili'nde dalış yapan dalgıçlar, havanın soğuk olması nedeniyle kendilerine Tuzla Belediyesi Çay Evi'nden ikram edilen çayları denizin içinde içti. Bir dalgıç ise, Türkiye'nin ilk gemi gençlik merkezi olan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nin ikinci katından suya atladı.
Tuzla Sahili'nde denize giren dalgıç Mustafa Atay, şunları söyledi:
"Müsilaj sonrası kutlamayı yapmaya biraz daha zaman var ama şu an ufak ufak temizliğin sonuçlarını almaya başlıyoruz. Deniz, haziran ayındaki gibi değil. Girilebilecek ve yüzülebilecek pozisyonda. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Yeter ki, temizlik anlayışımızı, denizin atık dökülebilecek bir yer olmadığını kavrayıp, bu anlayış ile hareket etmemiz gerekiyor. Çay çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Dalış arasında boğazımızı ıslattık."
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