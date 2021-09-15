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Eve dönüş yolu 2 kızı anne ve babasından ayırdı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.
15 Eylül 2021 14:21
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Nihat B'nin kullandığı Kontur firmasına ait 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsü, Akseki-Seydişehir kara yolu Manayıt mevkisinde, Muhammed Mustafa İnce (37) idaresindeki 42 BTC 15 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ve eşi Zeynep İnce'nin (37) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftin yaralanan çocukları Sefer (11) ve Elif İnce (5) Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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