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Prof. Dr. Kurugöl'den 12 yaş üzeri çocuklar için aşı çağrısı

İzmir'de Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, okullarda eğitime yüz yüze başlanmasıyla birlikte olası Covid-19 riskini düşürmek için aşılanmanın önemini vurgulayıp, "12 yaş ve üzeri çocuğu olan bütün veliler, lütfen evlatlarına aşı yaptırsınlar. Çocuklarına aşı yaptırmaktan asla korkmasınlar" dedi. Bu yıl solunum yolu hastalıklarında da 10 kat artış yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Kurugöl, sadece Covid-19 değil, grip için de aşı olunması gerektiğinin altını çizdi.
15 Eylül 2021 19:50
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Prof. Dr. Zafer Kurugöl, okullarda eğitime yüz yüze başlanmasıyla birlikte çeşitli riskler ortaya çıkabileceğini belirtti. Kurgöl, "Okulların açılması riski artırır. Kapalı ortamda birçok çocuk bir arada oluyor. Görüyoruz, öğretmenler çok dikkat ediyor. Çocuklar maske takıyor. Ancak teneffüsleri kontrol etmek söz konusu değil. Ayrıca okula gelişler var. Her öğrenci servisle gelmiyor. Servislerin de güvende olduğunu bilmiyoruz. Birçok öğrenci metro ve otobüsle geliyor. İnsan kalabalığı çok artmış vaziyette. Temasın artması riski artırıyor. Riski azaltmak için okulların başlama saatinde kademeli uygulamaya geçilebilir. Mesela büyük sınıflar saat 07.00'de başlayabilir. Yaş gruplarına göre yarım saatte bir okullar başlayabilir. Eğitim süreleri ona göre ayarlanabilir. Maksat insan kalabalığını azaltmak" dedi.

'LÜTFEN EVLATLARINA AŞI YAPTIRSINLAR'

Okulların açılmasının önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Kurugöl, "Okulların açılması konusunda aklı selim herkes hemfikir. Ancak okullar açık olduğu için risk de söz konusu. Riski azaltıcı önlemleri almak gerekli. Bunlardan ilki herkesin aşılanması gerekiyor. Hiç aşılamamış öğretmenler var. Tek doz aşılanan öğretmenler var. Onlar da en yakın zamanda ikinci dozu yaptıracaktır. Bir öğretmenin aşı olmamasını anlayamam. Elimizdeki en güçlü savunma olan aşıyı reddetmesi akılla bağdaşmaz. En önemli 2'nci olay ise çocuklarda aşı. Çocuklara da aşı yapılması gerekiyor. Ülkemizde 12 yaş üzerindeki çocuklara aşı yapılıyor. Özellikle Biontech aşısının ruhsatı 16 yaş üzeri. Onay da değil, ruhsatlı. 16 yaş ve üzeri çalışmalar tamamlanmış. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış, bu yaş grubunda kullanılmasının bir sıkıntı yaratmadığı anlaşılmış. 12-16 yaş grubunda ise ön kullanım onayı var. Ayrıca bunun için de ruhsat başvurusu var. Hatta ABD'de 5 yaş için de başvuru bulunuyor. 6 ay ve üzeri çocuklar için bile ön çalışma bulunuyor. Özet olarak şunu söylemek istiyorum. 12 yaş ve üzeri çocuğu olan bütün veliler, lütfen evlatlarına aşı yaptırsınlar. Çocuklarına aşı yaptırmaktan asla korkmasınlar" diye konuştu.

GRİP TEHLİKESİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Pandeminin ilk çıktığı dönemlerde kapanma oldu. İnsan teması çok azdı. Herkes maskeye dikkat ediyordu. O dönemde solunum yolu enfeksiyonlarını az gördük. Solunum yolunda enfeksiyon yapan 200'den fazla virüs vardır. Bunlar her sene görülür. Ama geçen yıl tam kapanma ve okulların kapalı olmasından dolayı bu vakalar çok az görüldü. Bunun bir dezavantajı oldu. İnsanlarda, çocuklarda bağışıklık daha az oldu. Geçen yıl geçirmedikleri için enfeksiyonlara daha açıklar. Solunum yolu vakaları bu sene daha çok görülüyor. Geçen yılla kıyaslarsak 10 kat artış var. Önümüzde grip mevsimi var. Türkiye'de grip mevsimi aralık- ocak aylarında yaşanıyor. Bu aylarda grup vakalarında çok önemli artış olacaktır. Beklentimiz o yönde. Çünkü insanlar grip geçirmedikleri için duyarlı insan sayısı fazlalaştı. Bir insan aynı anda grip ve Covid-19 olabilir. O zaman daha ağır ve ölümcül bir enfeksiyon geçirirler. Bu nedenle le de gribe karşı da korunmak gerekiyor. Sadece Covid-19 değil grip için de aşı olunmalı. Özellikle risk gruplarındaki 65 yaş üstü olanların, kronik rahatsızlığı bulunanlar mutlaka grip aşısı olmasını öneriyorum. Özellikle okul çocukları için de risk bulunduğu için onların da aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.
DHA
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