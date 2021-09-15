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Floridalılar havuz keyfini 'Türk tuzu' ile sürüyor

ABD'nin, Miami başta olmak üzere tatil kentleriyle ünlü Florida eyaletindeki çok sayıda villanın yüzme havuzu, Tuz Gölü'nden hasat edilen tuzdan üretilen özel havuz tuzuyla temizleniyor.
15 Eylül 2021 22:10
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Floridalılar havuz keyfini 'Türk tuzu' ile sürüyor

Koyuncu Tuz İşletmeleri, Tuz Gölü'nün 16 kilometrekarelik alanından, yıllık 1 milyon 300 bin ton ham madde ve 400 bin ton mamul madde üreterek 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkelerin başında ise ABD geliyor.

Mamul olarak 25 sektörün ihtiyacına cevap veren firma, ABD'nin Florida eyaletine özel havuz temizleme tuzu da üretiyor. Floridalılar, eyaletteki yapı marketlerde bulunabilen ve "pool salt" denilen bu ürünle yüzme havuzlarının hijyenini sağlıyor.

"Kaliteli mamul üretimiyle dünya rekabetinde öne çıkıyoruz"

Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, AA muhabirine, ham maddeyi mamul haline getirerek dünya pazarındaki birçok rakibi geride bıraktıklarını ve tuzun katma değerini 2-3 katına çıkardıklarını söyledi.

Çetiner, "Biz yaklaşık 25 farklı sektöre, bizzat sektörün ihtiyacına göre farklı mamul yapabilme kabiliyetine sahibiz. İhracat yaptığımız ülke sayısının artması tamamen bu etkendendir." diye konuştu.

Tuzun, dünya üzerindeki birçok sanayi kolunda doğrudan ya da dolaylı kullanıldığını belirten Çetiner, şunları kaydetti:

"Tuz kullanımı, tüm dünyada çok yaygın. İlginç olan şu; Birleşmiş Milletlere üye olup tuz üretmeyen, ithalat ve ihracat yapmayan hiçbir ülke yok. Tuz tüm dünyada bu kadar yaygın bulunan bir ürünken, bunun ihracatını yapabilmek, gerçekten o ürüne bir katma değer sağlayıp, hizmetinizde bir farklılık yaratıp rekabetçi piyasada ayakta kalabilmenize bağlı. Eğer ürününüzü yeteri kadar kaliteli yapamazsanız dünyanın dört bir tarafına gidemezseniz, bu ürünü satamazsınız."

"Florida'daki on binlerce yapı markette bizim tuzumuz var"

Çetiner, üretim kalemleri arasında havuz temizleme tuzu da bulunduğuna ve bu ürünün en önemli pazarlarından birinin ABD'nin Florida eyaleti olduğuna dikkati çekti.

Florida'da havuz tuzu pazarının lideri olduklarını dile getiren Çetiner, şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin tatil beldesi, Kuzey Amerika'nın güneyindeki Florida eyaletidir. En meşhur şehri de Miami'dir. Florida'da çok sayıda müstakil ev bulunuyor ve her evin önünde bir havuz var. İnsanların havuzlarında güvenli şekilde yüzebilmesi için havuzun ve suyun mutlaka iyi dezenfekte edilip, iyi klorlanması gerekiyor ve bu, çok özel tuzlarla yapılabiliyor. Biz Florida'nın ihtiyacı olan özelliklerde, ambalajda, büyüklükte üretim yapıyoruz ve en çok bizim tuzumuz tercih ediliyor. Bu tuzların üretimdeki yıkama ve kurutma aşamaları daha farklı. Ayrıca diğerlerine göre saflık oranı daha yüksek. Tuz Gölü'nden çıkardığımız tuzlar diğer ülkelerde üretilen tuzlardan daha kaliteli. İşleme aşamasında da kaliteden ödün vermiyoruz. Bu nedenle tuzlarımız birçok ülkede ilgi görüyor. Son 5 yılda çok ciddi bir pazar payına ulaştık. Florida'ya yıllık 20 bin ton tuz satışımız var. Eyaletteki birçok yapı markette bizim ambalajlarımızla bizim tuzumuz bulunuyor."

Çetiner, havuz tuzlarının kullanımının da havuzun ebatına göre değiştiğini belirterek, "Bu tuzlar bazı havuzlarda serpme olarak kullanılıyor, bazılarında hazneye konularak kullanılıyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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