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Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kaçak eşyalar ve uyuşturucu ele geçirildi.
15 Eylül 2021 22:22
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Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak isterken riskli görülen araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son 1 ayda yapılan 8 operasyonda şüpheli araçlar detaylı kontrolden geçirildi.

Norveç'ten gelen Hollanda plakalı otomobil şüphe üzerine x-ray taramasından geçirildi. Dedektör köpeğin aracın yedek lastiğinin bulunduğu bölümde tepki vermesi üzerine yapılan aramada 8 bin uyuşturucu hap bulundu.

Yurda giriş yapmak isteyen bazı tırlarda şüphe üzerine yapılan aramalarda ise lüks araçlara ait 25 oto yedek parçası, 259 bilgisayar işlemcisi, 65 şişe içki ile 1884 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Bu arada, gümrüklü sahaya bırakılan sahipsiz poşetler içerisinde 34,5 kilo ağırlığında kehribar bulundu. Kehribara el konulurken x-ray taraması öncesi yakalanmamak için poşetleri sahaya bıraktığı belirlenen araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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