Ankara'nın iki ilçesinde su kesintisi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ve Mamak'ta su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintinin uygulanacağı bölgelerde 24 saat süreyle su verilemeyecek.
|15 Eylül 2021 23:55
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Altındağ ve Mamak'ı besleyen pompa istasyonlarında yapılacak kapasite artırımı nedeniyle bugün saat 23.00 ile yarın saat 23.00 arasında su kesintisi yapılacak.
Kesintiden Altındağ'da, Doğantepe, Battalgazi, Başpınar, Feridun Çelik, Beşikkaya, Karapürçek, Kavaklı, Tatlar ve Solfasol Mahalleleri, Mamak'ta ise Bostancık, Ekin, Başak, Karaağaç, Derbent, Araplar, Dostlar,Tepecik, Köstence Mahallelerinin tamamı ve Altıağaç, Hüseyingazi, Harman, Kayaş, Ortaköy ve Gökçeyurt mahallelerinin üst kotları etkilenecek.
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